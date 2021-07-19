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Курбан-байрам отмечают мусульмане всего мира. Где верующие соберутся в Минске?

19 июля 2021 06:27
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Курбан-байрам отметят 19 июля мусульмане всего мира и Беларуси. Традиционно верующих встретит самая большая Соборная мечеть в Минске.

Курбан-байрам отмечают мусульмане всего мира. Где верующие соберутся в Минске?-1

Одновременно вознести молитву Всевышнему там могут 750 человек. Строили храм около 10 лет при поддержке сразу двух президентов – Беларуси и Турции.

Курбан-байрам отмечают мусульмане всего мира. Где верующие соберутся в Минске?-4

Курбан-байрам – один из двух главных исламских праздников. После богослужения и проповеди происходит торжественное застолье. Праздник считается благословенным временем для визитов к родственникам и друзьям.

# Праздничные даты # общество # Реджеп Тайип Эрдоган # Александр Лукашенко # Фотофакт

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