Курбан-байрам отмечают мусульмане всего мира. Где верующие соберутся в Минске?

Курбан-байрам отметят 19 июля мусульмане всего мира и Беларуси. Традиционно верующих встретит самая большая Соборная мечеть в Минске.

Одновременно вознести молитву Всевышнему там могут 750 человек. Строили храм около 10 лет при поддержке сразу двух президентов – Беларуси и Турции.