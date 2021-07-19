Курбан-байрам отмечают мусульмане всего мира. Где верующие соберутся в Минске?

Курбан-байрам отметят 19 июля мусульмане всего мира и Беларуси. Традиционно верующих встретит самая большая Соборная мечеть в Минске.
Курбан-байрам отметят 19 июля мусульмане всего мира и Беларуси. Традиционно верующих встретит самая большая Соборная мечеть в Минске.
Одновременно вознести молитву Всевышнему там могут 750 человек. Строили храм около 10 лет при поддержке сразу двух президентов – Беларуси и Турции.
Курбан-байрам – один из двух главных исламских праздников. После богослужения и проповеди происходит торжественное застолье. Праздник считается благословенным временем для визитов к родственникам и друзьям.