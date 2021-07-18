«Славянский базар-2021». Стали известны результаты детского конкурса. Что сейчас происходит в Витебске?

30-й юбилейный уходит в историю, но прежде будет разрешена главная интрига фестиваля – ближе к полуночи назовут имя победителя конкурса молодых исполнителей. Можно ли уже говорить о фаворитах?

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Привет вам из музыкального Витебска. К этим минутам уже стали известны имена победителей детского конкурса «Славянского базара». В 2021 году Гран-при отправится в Черногорию, его завоевал Комнен Вукович. Для Беларуси тоже есть хорошие новости – Константин Мазуркевич стал обладателем первой премии.

«Органично себя чувствует на сцене». Кто представит Беларусь на детском «Славянском базаре»?

Если с детской премией уже все ясно, то имя победителя взрослого конкурса назовут только ближе к полуночи. 18 июля здесь, на сцене Летнего амфитеатра, в рамках церемонии закрытия «Славянского базара» им еще предстоит исполнить славянский хит – песню на родном языке под оркестр. Беларусь представляет 20-летний Даниил Мышковец. Он выпускник Минского государственного колледжа искусств.