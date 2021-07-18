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«Славянский базар-2021». Стали известны результаты детского конкурса. Что сейчас происходит в Витебске?

18 июля 2021 18:52
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Новости Беларуси. В фестивальном Витебске скоро прозвучат финальные позывные «Славянского базара», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

30-й юбилейный уходит в историю, но прежде будет разрешена главная интрига фестиваля – ближе к полуночи назовут имя победителя конкурса молодых исполнителей. Можно ли уже говорить о фаворитах?

Наш фестивальный репортер Вероника Кудринецкая вновь на прямой связи со студией.

«Славянский базар-2021». Стали известны результаты детского конкурса. Что сейчас происходит в Витебске?-1

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Привет вам из музыкального Витебска. К этим минутам уже стали известны имена победителей детского конкурса «Славянского базара». В 2021 году Гран-при отправится в Черногорию, его завоевал Комнен Вукович. Для Беларуси тоже есть хорошие новости – Константин Мазуркевич стал обладателем первой премии.

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Если с детской премией уже все ясно, то имя победителя взрослого конкурса назовут только ближе к полуночи. 18 июля здесь, на сцене Летнего амфитеатра, в рамках церемонии закрытия «Славянского базара» им еще предстоит исполнить славянский хит – песню на родном языке под оркестр. Беларусь представляет 20-летний Даниил Мышковец. Он выпускник Минского государственного колледжа искусств.

«Славянский базар-2021». Стали известны результаты детского конкурса. Что сейчас происходит в Витебске?-4

Вероника Кудринецкая: 
Вместе с конкурсантами сегодня на сцену выйдут и признанные звезды. Среди них – Николай Носков, Игорь Корнелюк, Анатолий Ярмоленко и многие другие. По окончании церемонии закрытия, которая начнется в 22:00, небо над Витебском озарится яркими красочными огнями – салют будет виден далеко.

# Славянский базар в Витебске-2021 # общество # Комнен Вукович # Константин Мазуркевич # Даниил Мышковец # Николай Носков # Игорь Корнелюк # Анатолий Ярмоленко # Вероника Кудринецкая # Игорь Позняк # Фотофакт

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