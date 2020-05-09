Из белого мрамора и с цитатами классиков о войне. Каким мог быть монумент Победы в Минске

Площадь Победы – один из самых узнаваемых символов белорусской столицы! 66 лет назад на восставшем из руин проспекте вырос этот остров памяти. Задумка архитекторов, как и подвиг народа, бессмертна!

По легенде, идея монумента Победы появилась еще в 1942 году. Архитектор Георгий Заборский с простреленным горлом оказался в уральском госпитале, и там на салфетках начертил культовый обелиск! Время пощадило черновик. В 1950 году уже Всесоюзный конкурс на памятник героям Великой Отечественной собрал более 70 участников. Заборский придумал гениальный план, как обойти конкурентов.

Татьяна Долгач, старший научный сотрудник института истории НАН Беларуси:

Для этого он создал творческую коллаборацию с еще одним известным архитектором, Владимиром Королем. Чтобы придать веса своему проекту, Король и Заборский отправились в Москву и прислали письмо оттуда.

Интересно, что стелу изначально задумали из белого мрамора. Но такая красота недолговечна, а подвиг необходимо было запечатлеть в веках. Оттого его заменили на прочный днепропетровский гранит. Сэкономили, отказались от цитат классиков о войне и сделали монумент на 10 метров короче, вместо заветных 48. Так торопились к 10-летию освобождения Минска. И в 1954 году на тогда Круглой площади вырос символ памяти.

Победу из огня и крови зодчие воспели в каждой детали. 4 венка в честь 4 фронтов, освобождавших Родину...

Иван Турлай, автор книг о Минске, кандидат экономических наук:

Изначально на площади не было Вечного огня. Его зажег 3 июля 1961 года почетный гражданин Минска Алексей Бурдейный, который руководил танковым корпусом, участвовавшим в освобождении Минска, в операции «Багратион». Над горельефами, которые украшают монумент Победы, работал поистине «звездный» состав скульпторов. Это Азгур, Бембель, Глебов, Селиханов. Всего там 51 персона. Это и красноармейцы, и партизаны, и гражданское население – все те, кто внес свой ощутимый вклад в Победу.

Иван Турлай:

Интересно история центрального горельефа, который носит название «9 мая 1945 года». Изначально на данном горельефе были представлены профили Ленина и Сталина. Однако в 1961 году после 22-го съезда КПСС было принято решение убрать все напоминания о Сталине в городском пространстве. Был снесен памятник Сталину на Центральной площади, а также убран его профиль на центральном горельефе монумента Победы.

С тех пор поддерживать здоровье монумента – дело чести реставраторов. Строительные леса накрывали площадь Победы не раз. Первый и самый масштабный – 1984 год. Запуск минского метро. Площадь расширяется, становится овальной, а в подземке открывается Зал героев. 566 имен, опаленных войной, и звенящая тишина...

Анна Аксенова, главный архитектор проектов УП «Минскпроект», научный руководитель проекта по капитальному ремонту с модернизацией площади Победы:

Мне, как одной из лучших пионерок, пришлось стоять у Вечного огня. Это почетный караул был.

Тогда отличница и не думала, что будет отвечать за глобальный апгрейд площади в 2020 году. В свое время благодаря стараниям Анны Аксеновой, над монументом зажглась первая газосветная конструкция. «Подвиг народа бессмертен», кажется, эта строчка была здесь с первых дней... К 75-летию Великой Победы укрепили фундамент обелиска – из-за вибраций метро он немного пострадал. До глянца довели каждый элемент ансамбля. Анна Аксенова:

Знамёна, города-герои – все надписи, все это реставрировалось. Мы здесь предложили приподнять подиум цветочниц – это добавит высоту растительного грунта и добавит возраст тех елей, которые здесь посажены.

Подземка и вовсе превратилась в музей. С галереей о роковых сороковых помог музей Великой Отечественной. На стендах появилась хроника из партизанских землянок и лагерей смерти. Все рассказы на русском, белорусском и английском. Внедрили и тактильную плитку.

Анна Аксенова:

Мы приблизились к мультимедийному экрану, который нам даст возможность представлять хронику наших событий как современных, так и исторических. Мы подумали, что, все-таки, надо создать побольше света, чтобы солнечность появилась. Как высветительный купол над венком и эти лучи – те герои, которые отдали свою жизнь за будущее. Они не зря это сделали!

Это сейчас занавес сброшен, и на остров памяти мы ступаем по обновленной плитке, как по белорусскому рушнику. Традицию и рисунок сберегли. А осенью наша съемочная группа подсмотрела, что же творится в закулисье главной городской стройки.

Реставраторы спасали гранитный ствол от «ран» и подбирали родственные «латки» из украинского камня. Наш, микашевичский, пошел на мощение и цветочницы. Дотянулись и до 3-метровой звезды легендарного ордена «Победа». Над венцом из бронзы и ломоносовской смальты соорудили шатер и начали «тюнинг» мозаики.

Андрей Завала, реставратор-позолотчик:

Не все так просто. Надо было подняться – опуститься. Поэтому мы обедали, кушали там.

Дед Андрея Завала – ровесник Великой Победы. Именно с Николая Кузьмича Л ё ля и берет свое начало династия позолотчиков. В 1984 году на тогда деревянных лесах, как во время шторма, он отважно придавал драгоценный лоск символу Победы. Уникальное ремесло передал по наследству. В 2004 году к Звезде прикоснулся сын Николай. В юбилейном 2020 году – уже племянник.

Андрей Завала:

Там очень много секретов. Там не все так просто. Чтобы положить листочек – чтобы именно так блестел! Это многолетний опыт дедушки, который передал и передает мне и по сей день. Самое настоящее сусальное золото! Каждое дуновение ветерка пагубно. Кусочек золота настолько легкий, его может сдуть, и он уже не для работы.

На сияние под мирным небом ушло 44 грамма золота. На производство высшей военной награды СССР тратили всего 2 грамма, главная роскошь была в 80 мелких бриллиантах. Использовали, правда, только 74. Тогда это называлось «с учетом порчи». В музее Великой Отечественной хранится реплика. Оригиналы после смерти советских военачальников возвращались государству. Сейчас они в запасниках музеев московского Кремля и Вооруженных сил.

Татьяна Политыко, заместитель начальника научно-просветительского отдела музея Великой Отечественной войны:

Награждений было 20. Но одно недействительно на сегодняшний день, потому что последний орден в 1978 году был вручен Брежневу. Когда пришел к власти Горбачев, этот орден был аннулирован.

Единственный белорус-кавалер ордена Победы генерал Алексей Антонов. Дар стратега гродненец раскрыл во время подготовки к операции «Багратион». И высокая награда озарила его китель. На площади же сверкает отечественное стекло завода «Неман». А каждый «искусственный бриллиант» размером с кулак!

Такая красота стала «камнем в горле» злоумышленникам. По слухам, в 2004 году во время реконструкции ночью они украли два «гипералмаза», вот только карман не позолотили... Но это в прошлом.

Подсветка, озвучка, видеонаблюдение, гидроизоляция подземки – кажется, учли все. Культовое место в сердце столицы вновь радует глаз. И не дает забыть о самом страшном.