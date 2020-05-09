«Гнали нас уже в эту печь. Мама говорит: «Перекрестись, уже нас ведут, и мы погибнем»

Владимир Быков, узник концентрационного лагеря, ветеран МВД Республики Беларусь: Помню, что колючая проволока кругом была. А внутри там еще разгорожено на отсеки. И сразу как нас туда доставили, от матери нас отделили. Вероятно, мать – еще способная, молодая. Видно, хотели их всех в Германию. А нас со стариками держали в соседнем отделе. Потом эти старики увидели через проволоку мать и подняли, мы полезли и прибились к матери. Потом нас уже не разделяли.

Ему повезло. После концлагеря помнит, как их погрузили в переполненные товарные вагоны и отправили в Германию. Но за границу Беларуси так и не выехали – наши войска помешали гитлеровцам. Из Брестской области семья Быковых добиралась на перекладных.

Мария Гладкая, узница концентрационного лагеря:

И вот я помню, как везли нас кругом. И попали аж в Штутгарт – Вальденбург. И там был лагерь. Очень переживали мы. Мама говорит: «Лучше б мы, дети, умерли дома. В деревне б похоронили». Помню, как гнали нас уже в эту печь. Там еще был маленький братик. А я была уже большая. Так мама говорит: «Перекрестись, уже нас ведут, и мы погибнем». И вот перекрестилась и она, и я. И смотрим – в небе самолеты, и танки нашли, и атаковали.