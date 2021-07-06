Купалье в Чижовке. Раскрываем, где нужно искать папараць-кветку

Новости Беларуси. Театрализованные представления, прыжки через костер и, конечно же, поиски папараць-кветки. Минск отмечает самый загадочный праздник лета – Купалье, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уже по традиции центральным местом гуляний стала зеленая зона микрорайона Чижовка. На экотропе у реки Свислочь активно работают десятки интерактивных площадок: мастер-классы по изготовлению венков, игровые и тематические зоны. На главную сцену вышли народные коллективы. «Каждый должен собрать 5 символов, и тогда он узнает тайну». Как в Минской области будут праздновать Купалье?

Такая хорошая традиция – на Купалье надеть венок, а еще пустить его на воду, чтобы узнать свою судьбу. Но так получилось, что я замужем, поэтому моя судьба ждет меня дома, я только для красоты надела этот венок. Конечно, очень здорово, очень хорошую сделали зону отдыха для семей, для детей, для взрослых, для людей, которые постарше. И праздники, и театрализации, и мастер-классы, выставка – в общем, все, что душе хочется, все здесь есть.

Елена Зеленко, заместитель главы администрации Заводского района:

В Заводском районе уже на протяжении более 20 лет доброй традицией стало отмечать народный праздник Купалье. Второй год подряд мы выбираем новую площадку, именно вот это место.