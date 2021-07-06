Купалье в Чижовке. Раскрываем, где нужно искать папараць-кветку

Новости Беларуси. Театрализованные представления, прыжки через костер и, конечно же, поиски папараць-кветки. Минск отмечает самый загадочный праздник лета – Купалье, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Театрализованные представления, прыжки через костер и, конечно же, поиски папараць-кветки. Минск отмечает самый загадочный праздник лета – Купалье, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Уже по традиции центральным местом гуляний стала зеленая зона микрорайона Чижовка. На экотропе у реки Свислочь активно работают десятки интерактивных площадок: мастер-классы по изготовлению венков, игровые и тематические зоны. На главную сцену вышли народные коллективы.
«Каждый должен собрать 5 символов, и тогда он узнает тайну». Как в Минской области будут праздновать Купалье?
Такая хорошая традиция – на Купалье надеть венок, а еще пустить его на воду, чтобы узнать свою судьбу. Но так получилось, что я замужем, поэтому моя судьба ждет меня дома, я только для красоты надела этот венок.
Конечно, очень здорово, очень хорошую сделали зону отдыха для семей, для детей, для взрослых, для людей, которые постарше. И праздники, и театрализации, и мастер-классы, выставка – в общем, все, что душе хочется, все здесь есть.
Елена Зеленко, заместитель главы администрации Заводского района:
В Заводском районе уже на протяжении более 20 лет доброй традицией стало отмечать народный праздник Купалье. Второй год подряд мы выбираем новую площадку, именно вот это место.
Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:
Здесь комфортно, недалеко присутствует водный объект, который тоже придает определенный колорит данному месту. И как вы знаете, традиционно венки, которые девчата плели, бросали в воду. Вот здесь все эти традиции присутствуют. И надо сказать, что, наверное, Заводской район единственный, который сегодня проводит праздник Купалье традиционно. Мы своих традиций не нарушаем, заводчане ждут это мероприятие, и мы стараемся его проводить каждый год на все более высоком уровне.
Кульминация вечера – хороводы вокруг купальского костра. А после гости праздника отправятся на поиски папараць-кветки. Организаторы спрятали мифический цветок в глубине экотропы.