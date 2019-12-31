АЗС от «Белоруснефть» со статуей красивой русалки открыли в Минске 31 декабря

Новости Беларуси. По самым современным стандартам: в Минске открылась новая автозаправочная станция от «Белоруснефть», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объект появился в Заводском районе столицы по улице Свислочской. АЗС может обслужить 250 автомобилей в сутки. В качестве бонуса для водителей – большой комплекс услуг: от подкачки шин до возможности передохнуть за чашкой чая в фирменном кафетерии «Цікава». Корреспондент Дмитрий Боярович продолжит тему.

С Дедом Морозом и Снегурочкой открыли новую автозаправку в Минске празднично. Кроме любимых всеми новогодних персонажей, атмосферу создавали воздушные шары и живая музыка. Надо сказать, такое открытие было под стать объекту.

Александр Драгун, директор РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка»:

Объект соответствует всем современным стандартам. На данном объекте проектная мощность 250 заправок в сутки. И, конечно, на 130 квадратных метров совмещенный торговый зал с кафетерием на 16 посадочных мест.

В распоряжении клиентов – мягкие диваны и барная стойка. Кафетерий «Цікава» оборудован новейшими кофемашинами, а также LCD-мониторами. В меню – хот-доги, выпечка, напитки. На АЗС будет работать 16 сотрудников.

Максим Радобольский, начальник управления розничной торговли РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка»:

Стандартом для наших автозаправочных станций становится широкий ассортимент сопутствующих товаров, товаров общепита и товаров в дорогу. Качество обслуживания... наши клиенты говорят, что с каждым годом растет. Мы стремимся двигаться только вперед. Предъявляем все новые и новые требования к сотрудникам и ставим перед собой новые задачи – быть для клиента лучше, выдерживать уровень конкуренции, который складывается в Минске.

Минск – город, который ощущает потребность в новых АЗС. Выбор места для этой заправки не случаен: вблизи МКАД большой поток машин. Кстати, новый объект – второй по счету от «Белоруснефть», которыми пополнился Заводской район столицы в 2019 году.

Николай Поляков, первый заместитель главы администрации Заводского района Минска:

Добрая традиция в Заводском районе – к каждому празднику открывать какие-то объекты. Эту традицию мы продолжаем. 7 ноября мы открыли бассейн в Шабанах. 31 декабря, к Новому году, мы открываем автозаправочную станцию. Это позволит улучшить обслуживание граждан не только нашего района, но и гостей столицы.

Объект возвели за четыре месяца. Он уже принял первых посетителей. Сегодня же АЗС вручили символичный ключ. Он вторит уникальной композиции, которая находится на территории заправки. Ее изготовили специально.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Посетителей заправки будет радовать и такая скульптура. По легенде, когда-то в водах Свислочи обитала русалка. Именно ее изобразили здесь, вблизи нового объекта на улице Свислочской.