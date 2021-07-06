Новости Беларуси. В поликлинике Вилейки начали выдавать сертификаты вакцинации от коронавируса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Получить документ, подтверждающий прививку на двух языках (русском и английском), можно в местной регистратуре. Прививочная кампания в Вилейском районе идет активно. Первый компонент получили почти 5 тысяч человек, вторую прививку сделали более 3 тысяч. Вакцинироваться можно как в городской поликлинике, так и в девяти амбулаториях района.

Ирина Макарова, главный врач Вилейской ЦРБ:

Прививочные бригады оснащены термоконтейнерами, потому что это необходимо для сохранности вакцины (температура -18 °C). Наши бригады выезжают на предприятия, выезжают по домам. Мы активно вакцинируем население.