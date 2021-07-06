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В поликлинике Вилейки начали выдавать сертификаты вакцинации от коронавируса

06 июля 2021 20:54
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Новости Беларуси. В поликлинике Вилейки начали выдавать сертификаты вакцинации от коронавируса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В поликлинике Вилейки начали выдавать сертификаты вакцинации от коронавируса-1

Получить документ, подтверждающий прививку на двух языках (русском и английском), можно в местной регистратуре.

Прививочная кампания в Вилейском районе идет активно. Первый компонент получили почти 5 тысяч человек, вторую прививку сделали более 3 тысяч. Вакцинироваться можно как в городской поликлинике, так и в девяти амбулаториях района.

В поликлинике Вилейки начали выдавать сертификаты вакцинации от коронавируса-4

Ирина Макарова, главный врач Вилейской ЦРБ:
Прививочные бригады оснащены термоконтейнерами, потому что это необходимо для сохранности вакцины (температура -18 °C). Наши бригады выезжают на предприятия, выезжают по домам. Мы активно вакцинируем население.

В поликлинике Вилейки начали выдавать сертификаты вакцинации от коронавируса-7

Также в Вилейском районе курсирует мобильный медицинский пункт, который может добраться до самых отдаленных населенных пунктов. Здесь вакцинироваться могут сельские жители.

# Вакцинация # общество # Ирина Макарова # Фотофакт

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