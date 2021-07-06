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В Минской области построили одну из самых сложных дорог. Проезд прокладывали прямо по болоту

06 июля 2021 21:03
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Новости Беларуси. Уникальный дорожный объект появился в Минской области. Трассы Р68 и Р92 в Пуховичском районе связал необычный лесной проезд. Эта дорога одна из самых сложных для строительства – лесную артерию пришлось прокладывать прямо по болоту, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области построили одну из самых сложных дорог. Проезд прокладывали прямо по болоту-1

Над участком в 6,5 километра специалисты трудились более четырех месяцев. Дорожникам пришлось использовать специальное иглопробивное полотно и бревенчатый настил. Сложности доставляло и то, что эксплуатировать эту дорогу будут в основном многотонные лесовозы.

В Минской области построили одну из самых сложных дорог. Проезд прокладывали прямо по болоту-4

Сергей Пашевич, прораб филиала КУП «Минскоблдорстрой» – «ДРСУ № 169»:
Из этого участка не было возможности вывозить древесину, а сейчас мало того что облегчит работу лесохозяйственной технике, также это будет значительное, большое сокращение пути мимо Марьиной Горки. Это разгрузит часть движения с улиц. Раньше все перевозки проходили через улицу Андреевскую и выезжали на путь Старые Дороги, а сейчас эта дорога сократит чуть ли не на 20 километров путь вокруг.

В Минской области построили одну из самых сложных дорог. Проезд прокладывали прямо по болоту-7

Подобные маршруты сейчас строятся и в других районах Минской области. В планах максимально разгрузить городские артерии и пустить лесовозы исключительно по специализированным дорогам.

# Дорожное движение # общество # Сергей Пашевич # Фотофакт

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