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Кунцевич на семинаре в Минске: мы не должны забывать о наших классических СМИ, продолжать развивать их

20 июня 2023 19:26
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Новости Беларуси. Реакция на фейки должна быть мгновенной. О важности работы со СМИ говорили на масштабном городском семинаре «Власть и пресса. Пути эффективного взаимодействия в современных условиях», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кунцевич на семинаре в Минске: мы не должны забывать о наших классических СМИ, продолжать развивать их-1

В мероприятии приняли участие представители Мингорисполкома, администраций районов, учреждений высшего образования и предприятий. Спикерами выступили представители СМИ – те, кто формирует информационную повестку в стране и за ее пределами. Говорили об оперативном предоставлении информации, трендах, алгоритмах различных интернет-платформ и способах продвижения.

Кунцевич на семинаре в Минске: мы не должны забывать о наших классических СМИ, продолжать развивать их-4


Фото: сайт Могилевского областного исполнительного комитета

Андрей Кунцевич, первый заместитель министра информации Беларуси:
Нам необходимо добавлять в оперативности в реагировании на различного рода информационные вбросы и вызовы. И, как мне кажется, сегодня мы должны активно работать во всех средах. Причем не только в интернете и социальных сетях, это сегодня, безусловно, важный и нужный тренд, но мы не должны забывать о наших классических средствах массовой информации, продолжать развивать в том числе и печатные СМИ, теле-, радио-. То, что сегодня в целом формирует информационное поле нашего государства.

Кунцевич на семинаре в Минске: мы не должны забывать о наших классических СМИ, продолжать развивать их-7

После пленарного заседания участники семинара продолжили работу по четырем секциям, где говорили о создании контента для соцсетей, корпоративной прессе и работе СМИ в условиях трансформации медиасферы.

# СМИ Беларуси # общество # Андрей Кунцевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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