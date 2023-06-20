Кунцевич на семинаре в Минске: мы не должны забывать о наших классических СМИ, продолжать развивать их

В мероприятии приняли участие представители Мингорисполкома, администраций районов, учреждений высшего образования и предприятий. Спикерами выступили представители СМИ – те, кто формирует информационную повестку в стране и за ее пределами. Говорили об оперативном предоставлении информации, трендах, алгоритмах различных интернет-платформ и способах продвижения.

Андрей Кунцевич, первый заместитель министра информации Беларуси:

Нам необходимо добавлять в оперативности в реагировании на различного рода информационные вбросы и вызовы. И, как мне кажется, сегодня мы должны активно работать во всех средах. Причем не только в интернете и социальных сетях, это сегодня, безусловно, важный и нужный тренд, но мы не должны забывать о наших классических средствах массовой информации, продолжать развивать в том числе и печатные СМИ, теле-, радио-. То, что сегодня в целом формирует информационное поле нашего государства.