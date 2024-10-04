В Беларуси стартовала вакцинация против гриппа – привиться можно всем
В Беларуси стартовала вакцинация против гриппа. Привиться можно в любой поликлинике двумя видами препаратов на выбор: российского или французского производства. Созданы и мобильные группы: медики по заявкам выезжают на дом и на предприятия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
О всех нюансах – в материале Дарьи Авсюк.
Женя Кириллова – студентка БГУ. Прививку делает уже не первый год. Поэтому как только стартует осенний сезон, сразу же в поликлинику. Ведь лучше предупредить заболевание, чем лечить.
Евгения Кириллова, студентка БГУ:
В наших современных реалиях это очень важно, потому что я как студентка очень часто пересекаюсь с людьми. Поэтому вакцинация в этом случае точно важна.
Дарья Авсюк, корреспондент:
Вакцинация будет проводиться двумя препаратами: российского и французского производства. Какую выбрать, решает каждый сам. Пройти иммунизацию можно как бесплатно, так и на платной основе.
По прогнозам – пик респираторных заболеваний ожидается зимой. Поэтому одного укола хватит на весь сезон холодов. Основной плюс прививки от гриппа – профилактика. Иммунитет вакцинированных людей успешно борется с вирусом и в 80 % случаев защитит от осложнений, на чем и делают акцент врачи.
Анна Шелухина, врач общей практики 6-й центральной районной клинической поликлиники Ленинского района:
Вирус гриппа проявляет себя как и любое другое респираторное заболевание. Единственным его ярким отличием будет резкое повышение температуры до 38-40 градусов, выраженная ломота в теле, а все остальное подключается – как у любой другой вирусной инфекции. Это насморк, слезотечение, головная боль, боль в горле.
Вакцинами учреждение обеспечено. Условия для прохождения иммунизации созданы. Теперь медики надеются на сознательность граждан – ведь чем больше людей сделает прививку сейчас, тем короче этой зимой будут очереди к врачу в поликлинике.
Подробности в видео.