В Беларуси стартовала вакцинация против гриппа – привиться можно всем

В Беларуси стартовала вакцинация против гриппа. Привиться можно в любой поликлинике двумя видами препаратов на выбор: российского или французского производства. Созданы и мобильные группы: медики по заявкам выезжают на дом и на предприятия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Женя Кириллова – студентка БГУ. Прививку делает уже не первый год. Поэтому как только стартует осенний сезон, сразу же в поликлинику. Ведь лучше предупредить заболевание, чем лечить.

Евгения Кириллова, студентка БГУ:

В наших современных реалиях это очень важно, потому что я как студентка очень часто пересекаюсь с людьми. Поэтому вакцинация в этом случае точно важна.