Кулинарное мастерство, песни и сноровка. Жодинцы одержали победу на областном турслёте

Новости Беларуси. Команда из Жодино стала победителем областного слета молодых специалистов социальной сферы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Фестиваль прошел в деревне Жорновка Березинского района. В течение трех дней 23 команды из юношей и девушек демонстрировали спортивную сноровку, творческие способности, состязались в кулинарном мастерстве. Подробнее расскажет наш корреспондент Юлия Минич.

Юлия Минич, корреспондент:

Областной молодежный фестиваль стартовал в Березинском районе. Он собрал специалистов из всех уголков Минской области. Педагоги, врачи, спортсмены, культурологи. В течение трех дней они продемонстрировали свои творческие, физические и даже кулинарные способности.

Первым делом необходимо разбить свой лагерь. Установить палатки, оборудовать место для костра.