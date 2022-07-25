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Кулинарное мастерство, песни и сноровка. Жодинцы одержали победу на областном турслёте

25 июля 2022 14:21
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Новости Беларуси. Команда из Жодино стала победителем областного слета молодых специалистов социальной сферы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Фестиваль прошел в деревне Жорновка Березинского района. В течение трех дней 23 команды из юношей и девушек демонстрировали спортивную сноровку, творческие способности, состязались в кулинарном мастерстве.

Подробнее расскажет наш корреспондент Юлия Минич.

Кулинарное мастерство, песни и сноровка. Жодинцы одержали победу на областном турслёте-1

Юлия Минич, корреспондент:
Областной молодежный фестиваль стартовал в Березинском районе. Он собрал специалистов из всех уголков Минской области. Педагоги, врачи, спортсмены, культурологи. В течение трех дней они продемонстрировали свои творческие, физические и даже кулинарные способности.

Кулинарное мастерство, песни и сноровка. Жодинцы одержали победу на областном турслёте-4

Первым делом необходимо разбить свой лагерь. Установить палатки, оборудовать место для костра.

Кулинарное мастерство, песни и сноровка. Жодинцы одержали победу на областном турслёте-7

Михаил Ласкин, представитель команды Логойского района:
Заехали неплохо, место достойное, коллектив идеальный. На все палатки у нас ушло где-то около часа-двух. Все в основном умеют ставить палатки. Где-то коллективы ставили большую палатку, ставили все вместе. В свободное время, когда удастся, будем жарить шашлыки, петь песни.

Подробнее в видеоматериале.

# Туризм # общество # Михаил Ласкин # Юлия Минич # Елена Ценкель # Андрей Журавлев # Алина Шакаль # Галина Соколова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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