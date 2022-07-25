Кулинарное мастерство, песни и сноровка. Жодинцы одержали победу на областном турслёте
Новости Беларуси. Команда из Жодино стала победителем областного слета молодых специалистов социальной сферы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Фестиваль прошел в деревне Жорновка Березинского района. В течение трех дней 23 команды из юношей и девушек демонстрировали спортивную сноровку, творческие способности, состязались в кулинарном мастерстве.
Подробнее расскажет наш корреспондент Юлия Минич.
Юлия Минич, корреспондент:
Областной молодежный фестиваль стартовал в Березинском районе. Он собрал специалистов из всех уголков Минской области. Педагоги, врачи, спортсмены, культурологи. В течение трех дней они продемонстрировали свои творческие, физические и даже кулинарные способности.
Первым делом необходимо разбить свой лагерь. Установить палатки, оборудовать место для костра.
Михаил Ласкин, представитель команды Логойского района:
Заехали неплохо, место достойное, коллектив идеальный. На все палатки у нас ушло где-то около часа-двух. Все в основном умеют ставить палатки. Где-то коллективы ставили большую палатку, ставили все вместе. В свободное время, когда удастся, будем жарить шашлыки, петь песни.
Подробнее в видеоматериале.