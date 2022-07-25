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Семья уехала из Минска и теперь живёт на хуторе, занимается лозоплетением и даёт мастер-классы

25 июля 2022 14:13
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Новости Беларуси. В Столбцовском районе возрождают традиции лозоплетения. Сергей и Марина Беленькие из деревни Янковичи создают уникальные изделия из природного материала, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Мастерство вместе с секретами перешло по наследству от прадедов. А сегодня супруги дома, на хуторе, проводят мастер-классы по плетению из лозы, а также участвуют в районных и областных выставках.

Освоила новое ремесло и корреспондент Мария Царикевич.

Семья уехала из Минска и теперь живёт на хуторе, занимается лозоплетением и даёт мастер-классы-1

С техникой плетения изделий из лозы Марина Беленькая познакомилась еще в детстве. Сама родом из Закарпатья, где народное творчество передают из поколения в поколение. Процесс увлекательный – бывает, не остановиться. А результат всегда впечатляющий.

Семья уехала из Минска и теперь живёт на хуторе, занимается лозоплетением и даёт мастер-классы-4

Муж Сергей – коренной минчанин. После нескольких лет жизни в столице супруги единогласно решили быть поближе к природе. Случайно выбрали Столбцовский район. Работают, ведут хозяйство. А еще теперь вместе занимаются лозоплетением.

Подробности в видеоматериале.

# Традиции Беларуси # общество # Мария Царикевич # Марина Беленькая # Сергей Беленький # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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