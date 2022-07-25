Семья уехала из Минска и теперь живёт на хуторе, занимается лозоплетением и даёт мастер-классы

Новости Беларуси. В Столбцовском районе возрождают традиции лозоплетения. Сергей и Марина Беленькие из деревни Янковичи создают уникальные изделия из природного материала, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Мастерство вместе с секретами перешло по наследству от прадедов. А сегодня супруги дома, на хуторе, проводят мастер-классы по плетению из лозы, а также участвуют в районных и областных выставках. Освоила новое ремесло и корреспондент Мария Царикевич.

С техникой плетения изделий из лозы Марина Беленькая познакомилась еще в детстве. Сама родом из Закарпатья, где народное творчество передают из поколения в поколение. Процесс увлекательный – бывает, не остановиться. А результат всегда впечатляющий.