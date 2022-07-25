Новое здание районного отдела МЧС с «Дымокамерой» и спортивной площадкой открыли в Узде

Новости Беларуси. Подарок ко Дню пожарной службы. В Узде торжественно открыли новое здание районного отдела МЧС. Это административно-бытовой корпус, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Объект находится на улице Степанова на территории пожарной аварийно-спасательной части № 1. В новом здании есть конференц-зал для служебных совещаний и заседаний комиссии по ЧС. На территории оборудованы спортивная площадка для занятий волейболом и футболом, есть турники для воркаута, зона рекреации. Установлены тренировочный комплекс «Дымокамера» и арт-объект «Пожарный колокол».

Игорь Болотов, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Путем создания этих условий считаю, что будет более качественно каждый наш работник выполнять свои обязанности. При этом будет должным образом всегда исполняться законность. Чуткий подход к проблемам каждого гражданина. И уверен, что от принятых здесь решений, строительных и финансовых, выиграют напрямую жители Узды.

Александр Кручанов, заместитель председателя Миноблисполкома:

Мы не забываем, мы прекрасно понимаем, что такое служба по чрезвычайным ситуациям. Это не только тушение пожара. Это поиск людей, это спасение на водах в том числе, это участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Поэтому эта служба и опасна, и трудна. Она заслуживает очень большого уважения.