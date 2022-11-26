Кукурузу обмолотили весной! Леонид Заяц поделился результатами смелого эксперимента

Новости Беларуси. Зима не повод заканчивать полевые работы, если речь идет о царице полей. Аграрии Могилевской области осваивают новый для региона подход в уборке кукурузы, который уже доказал свою эффективность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На морозе початки лучше высыхают, а затем дольше хранятся. Метод позволяет максимально подсушить зерно, что значительно снижает энергозатраты. Экономический эффект от такой уборки прямо на поле прокомментировал вице-премьер Леонид Заяц во время своего рабочего визита в регион. Читайте здесь.

Такая практика уборки кукурузы позволит агрокомбинату «Заря» сэкономить до 6 миллионов долларов. Снижение затрат на производство комбикормов в дальнейшем отразится на себестоимости конечных продуктов переработки.

Анатолий Уласевич, первый заместитель председателя Могилевского облисполкома:

Агрокомбинат «Заря» покупал от 8 до 10 и даже в некоторые годы 12 тысяч тонн зерна. Это колосовых зерновых и, конечно же, кукурузы. По стоимости 250-280 долларов за тонну. Сегодня себестоимость этой кукурузы, в частности где мы находимся, на этом поле, 100 долларов, в «Заре», то есть 150-180 долларов надо было еще доложить.

Во время уборки кукурузы Леонид Заяц поделился результатами еще более смелого эксперимента, на который решились коллеги из Гомельской области. 5 гектаров кукурузы там обмолотили в апреле и получили такую же урожайность, как в ноябре. Влажность при этом составила всего 16 %. Зерно не требовало дополнительной сушки, а его качество превзошло все ожидания.

Леонид Заяц, вице-премьер Беларуси:

Президентом Беларуси принято решение, неординарное решение, чтобы люди могли убедиться, понять, что кукурузу можно обмолачивать и весной, в пяти областях нашей республики мы оставили в разных местах по 5-10 гектаров кукурузы, чтобы можно было обмолотить ее весной.