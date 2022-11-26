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Кукурузу лучше убирать на морозе? Леониду Зайцу показали, какой подход осваивают в Могилёвской области

26 ноября 2022 11:33
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Новости Беларуси. Зима не повод заканчивать полевые работы, если речь идет о царице полей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аграрии Могилевской области осваивают новый для региона подход в уборке кукурузы, который уже доказал свою эффективность.  

Кукурузу лучше убирать на морозе? Леониду Зайцу показали, какой подход осваивают в Могилёвской области-1

На морозе початки лучше высыхают, а затем дольше хранятся. Метод позволяет максимально подсушить зерно, что значительно снижает энергозатраты. Экономический эффект от такой уборки прямо на поле прокомментировал вице-премьер Леонид Заяц во время своего рабочего визита в регион.  

Кукурузу лучше убирать на морозе? Леониду Зайцу показали, какой подход осваивают в Могилёвской области-4

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:  
Мы же сегодня не теряем, а наоборот. Если еще две недели назад была влажность кукурузы 50 %, то с одного гектара мы молотили 12 тонн. А сегодня, когда влажность стала 30 %, то молотим почти 14 тонн с гектара. Так есть же в этом смысл. Или мы теряли бы тогда две тонны, или мы сейчас на ровном месте находим.  

Кукурузу лучше убирать на морозе? Леониду Зайцу показали, какой подход осваивают в Могилёвской области-7

Такая практика уборки кукурузы позволит агрокомбинату «Заря» сэкономить до шести миллионов долларов. Снижение затрат на производство комбикормов в дальнейшем отразится на себестоимости конечных продуктов переработки.  

# Сельское хозяйство # общество # Леонид Заяц # Фотофакт

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