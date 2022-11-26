Кукурузу лучше убирать на морозе? Леониду Зайцу показали, какой подход осваивают в Могилёвской области

На морозе початки лучше высыхают, а затем дольше хранятся. Метод позволяет максимально подсушить зерно, что значительно снижает энергозатраты. Экономический эффект от такой уборки прямо на поле прокомментировал вице-премьер Леонид Заяц во время своего рабочего визита в регион.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы же сегодня не теряем, а наоборот. Если еще две недели назад была влажность кукурузы 50 %, то с одного гектара мы молотили 12 тонн. А сегодня, когда влажность стала 30 %, то молотим почти 14 тонн с гектара. Так есть же в этом смысл. Или мы теряли бы тогда две тонны, или мы сейчас на ровном месте находим.