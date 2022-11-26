Кукурузу лучше убирать на морозе? Леониду Зайцу показали, какой подход осваивают в Могилёвской области
Новости Беларуси. Зима не повод заканчивать полевые работы, если речь идет о царице полей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аграрии Могилевской области осваивают новый для региона подход в уборке кукурузы, который уже доказал свою эффективность.
На морозе початки лучше высыхают, а затем дольше хранятся. Метод позволяет максимально подсушить зерно, что значительно снижает энергозатраты. Экономический эффект от такой уборки прямо на поле прокомментировал вице-премьер Леонид Заяц во время своего рабочего визита в регион.
Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы же сегодня не теряем, а наоборот. Если еще две недели назад была влажность кукурузы 50 %, то с одного гектара мы молотили 12 тонн. А сегодня, когда влажность стала 30 %, то молотим почти 14 тонн с гектара. Так есть же в этом смысл. Или мы теряли бы тогда две тонны, или мы сейчас на ровном месте находим.
Такая практика уборки кукурузы позволит агрокомбинату «Заря» сэкономить до шести миллионов долларов. Снижение затрат на производство комбикормов в дальнейшем отразится на себестоимости конечных продуктов переработки.