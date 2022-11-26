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До -10°C и много снега обещают белорусские синоптики. Подробный прогноз по областям

26 ноября 2022 16:06
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За эту неделю белорусы успели всерьез попрощаться с климатической осенью и встретили снежную зиму с ее предновогодним волшебным настроением. К слову, погода в этом лишь поспособствовала, рассказали в программе «Плюс-минус»

Ну а чего же ждать белорусам на предстоящей неделе? Сохранится ли снежное настроение с приходом климатической зимы?

До -10°C и много снега обещают белорусские синоптики. Подробный прогноз по областям-1

Уже с начала недели столбик термометра поднимется до нулевой отметки. Минусовая температура – от -2 до -4 °C – будет сохраняться в ночное время суток. При этом ожидается пасмурная погода с осадками в виде снега. В Гомельской, Брестской и Могилевской областях в ночное время будет зафиксирован ощутимый температурный спад до -10 °C. 

В Москве -5°C, в Афинах +16°C. О погоде в Европе на неделю с 28 ноября по 4 декабря читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

До -10°C и много снега обещают белорусские синоптики. Подробный прогноз по областям-4

До -10°C и много снега обещают белорусские синоптики. Подробный прогноз по областям-6

До -10°C и много снега обещают белорусские синоптики. Подробный прогноз по областям-8

До -10°C и много снега обещают белорусские синоптики. Подробный прогноз по областям-10

До -10°C и много снега обещают белорусские синоптики. Подробный прогноз по областям-12

До -10°C и много снега обещают белорусские синоптики. Подробный прогноз по областям-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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