До -10°C и много снега обещают белорусские синоптики. Подробный прогноз по областям

Ну а чего же ждать белорусам на предстоящей неделе? Сохранится ли снежное настроение с приходом климатической зимы?

За эту неделю белорусы успели всерьез попрощаться с климатической осенью и встретили снежную зиму с ее предновогодним волшебным настроением. К слову, погода в этом лишь поспособствовала, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Уже с начала недели столбик термометра поднимется до нулевой отметки. Минусовая температура – от -2 до -4 °C – будет сохраняться в ночное время суток. При этом ожидается пасмурная погода с осадками в виде снега. В Гомельской, Брестской и Могилевской областях в ночное время будет зафиксирован ощутимый температурный спад до -10 °C.

В Москве -5°C, в Афинах +16°C. О погоде в Европе на неделю с 28 ноября по 4 декабря читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.