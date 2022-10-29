Кухарев: посадка деревьев – это жизнь города, это среда, которая создаёт комфортность проживания

Новости Беларуси. Осеннюю кампанию по благоустройству сегодня, 29 октября, продолжил единый день озеленения. Экологические акции прошли во всех регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Год исторической памяти посадки деревьев приобрели особый смысл. В Беларуси запустили акцию «Дерево героя», которую уже поддержали тысячи белорусов. К инициативе подключились трудовые коллективы, чиновники, молодежь. Вместе за чистую и зеленую страну.