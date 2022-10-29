Кухарев: посадка деревьев – это жизнь города, это среда, которая создаёт комфортность проживания
Новости Беларуси. Осеннюю кампанию по благоустройству сегодня, 29 октября, продолжил единый день озеленения. Экологические акции прошли во всех регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Год исторической памяти посадки деревьев приобрели особый смысл. В Беларуси запустили акцию «Дерево героя», которую уже поддержали тысячи белорусов. К инициативе подключились трудовые коллективы, чиновники, молодежь. Вместе за чистую и зеленую страну.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Это уже добрая традиция у нас в городе – проводить субботники и делать акцент на посадку деревьев, потому что посадка деревьев – это жизнь города, это среда, которая создает комфортность для проживания.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Это задача нас всех, всех жителей города Минска, – сделать так, чтобы наша столица была зеленой и цветущей. Сегодня мы высаживаем аллею «Память поколений». В посадке участвуют сотрудники Министерства внутренних дел абсолютно все, будущие сотрудники Министерства, это наши лицеисты, курсанты Академии МВД, центральный аппарат МВД и другие сотрудники, которые принимают активное участие вместе с жителями Минска.