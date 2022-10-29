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Кухарев: посадка деревьев – это жизнь города, это среда, которая создаёт комфортность проживания

29 октября 2022 15:35
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Новости Беларуси. Осеннюю кампанию по благоустройству сегодня, 29 октября, продолжил единый день озеленения. Экологические акции прошли во всех регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Год исторической памяти посадки деревьев приобрели особый смысл. В Беларуси запустили акцию «Дерево героя», которую уже поддержали тысячи белорусов. К инициативе подключились трудовые коллективы, чиновники, молодежь. Вместе за чистую и зеленую страну.

Кухарев: посадка деревьев – это жизнь города, это среда, которая создаёт комфортность проживания-1

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:  
Это уже добрая традиция у нас в городе – проводить субботники и делать акцент на посадку деревьев, потому что посадка деревьев – это жизнь города, это среда, которая создает комфортность для проживания.  

Кухарев: посадка деревьев – это жизнь города, это среда, которая создаёт комфортность проживания-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:  
Это задача нас всех, всех жителей города Минска, – сделать так, чтобы наша столица была зеленой и цветущей. Сегодня мы высаживаем аллею «Память поколений». В посадке участвуют сотрудники Министерства внутренних дел абсолютно все, будущие сотрудники Министерства, это наши лицеисты, курсанты Академии МВД, центральный аппарат МВД и другие сотрудники, которые принимают активное участие вместе с жителями Минска.  

Кухарев: посадка деревьев – это жизнь города, это среда, которая создаёт комфортность проживания-7

Александр Барсуков, помощник Президента Беларуси – инспектор по Минску:  
Труд облагораживает человека, поэтому мы делаем все, чтобы город был чистым, красивым, чтобы люди дышали свежим воздухом.  

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# Озеленение # общество # Владимир Кухарев # Иван Кубраков # Александр Барсуков # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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