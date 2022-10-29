Министр природных ресурсов: посадить дерево не только престижно, но и полезно по очень многим факторам

Новости Беларуси. Осенняя кампания по благоустройству. Многие уголки нашей родины сегодня становятся уютнее и красивее. В Беларуси единый день озеленения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К инициативе подключились трудовые коллективы, чиновники и студенты.

Посадки деревьев и кустарников организованы во всех регионах. Одно из самых масштабных мероприятий проходит в парке Дружбы народов. Усилиями сотрудников Министерства природы, администрации района и простых горожан здесь закладывают зеленую аллею почти из тысячи деревьев и кустарников. Молодые саженцы высадят в форме василькового лепестка.

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Сегодня уже за 40 % лесистость территории Республики Беларусь, а это и чистый воздух, и изменение климата, это в том числе благоприятная среда для наших жителей. Что касается озеленения населенных пунктов, то это всегда было приоритетом, всегда было важным вопросом. Посадить дерево – это не только престижно, это и полезно по очень многим факторам.