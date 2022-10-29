Кубраков о сотрудниках Департамента охраны МВД: это люди, которые выполняют задачи иногда с риском для жизни

Новости Беларуси. Надежность. Безопасность. Профессионализм. 70-летие со дня образования отмечает Департамент охраны МВД Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Надежность. Безопасность. Профессионализм. 70-летие со дня образования отмечает Департамент охраны МВД Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне в честь важной даты в истории структуры во Дворце Республики прошло торжественное собрание. В адрес представителей Департамента прозвучало немало добрых слов. Ведь несмотря на риски, они всегда приходят на помощь, профессионально выполняя поставленную задачу.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Департамент охраны развивается, они шагают в ногу со временем. Но самое главное – это люди, которые профессионально подготовлены и выполняют все свои поставленные задачи, иногда с риском для собственной жизни. Хочу поздравить коллег с праздником, пожелать им, самое главное – здоровья, чтобы они всегда возвращались домой к своим родным и близким живыми и здоровыми.
Свои поздравления сотрудникам и ветеранам ведомства адресовал Президент. Подробнее здесь.