Кубраков о сотрудниках Департамента охраны МВД: это люди, которые выполняют задачи иногда с риском для жизни

Накануне в честь важной даты в истории структуры во Дворце Республики прошло торжественное собрание. В адрес представителей Департамента прозвучало немало добрых слов. Ведь несмотря на риски, они всегда приходят на помощь, профессионально выполняя поставленную задачу.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Департамент охраны развивается, они шагают в ногу со временем. Но самое главное – это люди, которые профессионально подготовлены и выполняют все свои поставленные задачи, иногда с риском для собственной жизни. Хочу поздравить коллег с праздником, пожелать им, самое главное – здоровья, чтобы они всегда возвращались домой к своим родным и близким живыми и здоровыми.