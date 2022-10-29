Александр Барсуков во время закладки аллеи «Память поколений»: каждый третий белорус погиб. Мир нужно беречь всеми силами

Новости Беларуси. В 2022 году посадка деревьев приобрела особый смысл. Экологические акции в рамках кампании проходят под знаком памяти о павших бойцах в годы Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В знак уважения к прошлому липовая аллея появилась в Полоцком парке столицы. Она призвана олицетворять память поколений. Участие в закладке приняли кадеты, курсанты милицейского вуза, представители союза молодежи, руководство Минска и МВД.

Максим Кароль, курсант Академии МВД Беларуси:

Высаживаю я деревья со своими товарищами. Я считаю, это очень благое дело: во-первых, это озеленение территории, нашей прекрасной столицы, также это занятие позволяет поднять настроение.

Алексей Мартынов, кадет Минского городского кадетского училища:

Здорово, что есть такие мероприятия по благоустройству своих родных мест, своих районов. И я рад, что меня сюда пригласили.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Это пример для молодого поколения, которое должно участвовать и помнить о том, что Беларусь – их Родина, что у Беларуси славное историческое прошлое и, самое главное, выдающееся будущее.