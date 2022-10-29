Александр Барсуков во время закладки аллеи «Память поколений»: каждый третий белорус погиб. Мир нужно беречь всеми силами

Новости Беларуси. В 2022 году посадка деревьев приобрела особый смысл. Экологические акции в рамках кампании проходят под знаком памяти о павших бойцах в годы Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В 2022 году посадка деревьев приобрела особый смысл. Экологические акции в рамках кампании проходят под знаком памяти о павших бойцах в годы Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В знак уважения к прошлому липовая аллея появилась в Полоцком парке столицы. Она призвана олицетворять память поколений. Участие в закладке приняли кадеты, курсанты милицейского вуза, представители союза молодежи, руководство Минска и МВД.
Максим Кароль, курсант Академии МВД Беларуси:
Высаживаю я деревья со своими товарищами. Я считаю, это очень благое дело: во-первых, это озеленение территории, нашей прекрасной столицы, также это занятие позволяет поднять настроение.
Алексей Мартынов, кадет Минского городского кадетского училища:
Здорово, что есть такие мероприятия по благоустройству своих родных мест, своих районов. И я рад, что меня сюда пригласили.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Это пример для молодого поколения, которое должно участвовать и помнить о том, что Беларусь – их Родина, что у Беларуси славное историческое прошлое и, самое главное, выдающееся будущее.
Александр Барсуков, помощник Президента Беларуси – инспектор по Минску:
Каждый третий погиб белорус. Разве можно это забыть? Это наши родные, близкие. Нет такой семьи, чтобы не коснулось это. А что сейчас происходит уже не в дальнем, а, к сожалению, в ближнем зарубежье. Мир нужно беречь всеми силами.
Министр природных ресурсов: посадить дерево не только престижно, но и полезно по очень многим факторам. Подробности здесь.