Кухарев передал подарки от Президента маленькой минчанке, родившейся под бой курантов

Новости Беларуси. Новая жизнь в Новый год. В первые часы 2023-го практически под бой курантов население Беларуси увеличилось на 26 малышей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Девочек больше, чем мальчиков. Всего за первый день января на свет появилось 110 новорожденных. Вслед за красивой датой рождения – самые главные воспоминания, о которых когда-нибудь расскажут счастливые родители, – подарки от нашего Президента. Счастливую историю наблюдали сразу несколько наших съемочных групп в разных уголках страны. Подробности в материале Оксаны Семашко.

Минчанке Маргарите Орловской эта новогодняя ночь точно запомнится на всю жизнь. На свет появилась ее вторая дочка. Эмоции, конечно, зашкаливали. Ведь о таком сказочном подарке молодые родители даже не мечтали. Первые малыши, которые родились в новом году, получили подарки от Президента.

Маргарита Орловская, пациентка Городского клинического родильного дома № 2:

Такого Нового года, конечно, у меня не было еще в жизни. Была очень веселая новогодняя ночь. Мне понравилось. Случилось, действительно, новогоднее чудо. Эмоции, конечно, зашкаливают до сих пор, потому что это необычно очень.