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Кухарев передал подарки от Президента маленькой минчанке, родившейся под бой курантов

03 января 2023 18:07
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Новости Беларуси. Новая жизнь в Новый год. В первые часы 2023-го практически под бой курантов население Беларуси увеличилось на 26 малышей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Девочек больше, чем мальчиков. Всего за первый день января на свет появилось 110 новорожденных. Вслед за красивой датой рождения самые главные воспоминания, о которых когда-нибудь расскажут счастливые родители, подарки от нашего Президента. Счастливую историю наблюдали сразу несколько наших съемочных групп в разных уголках страны.

Подробности в материале Оксаны Семашко.

Кухарев передал подарки от Президента маленькой минчанке, родившейся под бой курантов-1

Минчанке Маргарите Орловской эта новогодняя ночь точно запомнится на всю жизнь. На свет появилась ее вторая дочка. Эмоции, конечно, зашкаливали. Ведь о таком сказочном подарке молодые родители даже не мечтали.

Первые малыши, которые родились в новом году, получили подарки от Президента.

Кухарев передал подарки от Президента маленькой минчанке, родившейся под бой курантов-4

Маргарита Орловская, пациентка Городского клинического родильного дома № 2:
Такого Нового года, конечно, у меня не было еще в жизни. Была очень веселая новогодняя ночь. Мне понравилось. Случилось, действительно, новогоднее чудо. Эмоции, конечно, зашкаливают до сих пор, потому что это необычно очень.

Кухарев передал подарки от Президента маленькой минчанке, родившейся под бой курантов-7

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Очень приятно, что многодетные семьи появляются очень много у нас в городе. И это для нас очень большое событие, потому что наше государство настроено на то, чтобы оказывать социальную поддержку всем нуждающимся. И сегодня было очень приятно, конечно же, передать поздравления и подарки от главы государства, который очень много делает для того, чтобы у нас и молодые матери, и дети были окружены заботой и вниманием. Много строим хороших медицинских учреждений, больниц, родильных домов, которые оснащены самым современным оборудованием.

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# Дети # общество # Владимир Кухарев # Александр Лукашенко # Маргарита Орловская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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