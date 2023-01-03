Кухарев передал подарки от Президента маленькой минчанке, родившейся под бой курантов
Новости Беларуси. Новая жизнь в Новый год. В первые часы 2023-го практически под бой курантов население Беларуси увеличилось на 26 малышей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Девочек больше, чем мальчиков. Всего за первый день января на свет появилось 110 новорожденных. Вслед за красивой датой рождения – самые главные воспоминания, о которых когда-нибудь расскажут счастливые родители, – подарки от нашего Президента. Счастливую историю наблюдали сразу несколько наших съемочных групп в разных уголках страны.
Подробности в материале Оксаны Семашко.
Минчанке Маргарите Орловской эта новогодняя ночь точно запомнится на всю жизнь. На свет появилась ее вторая дочка. Эмоции, конечно, зашкаливали. Ведь о таком сказочном подарке молодые родители даже не мечтали.
Первые малыши, которые родились в новом году, получили подарки от Президента.
Маргарита Орловская, пациентка Городского клинического родильного дома № 2:
Такого Нового года, конечно, у меня не было еще в жизни. Была очень веселая новогодняя ночь. Мне понравилось. Случилось, действительно, новогоднее чудо. Эмоции, конечно, зашкаливают до сих пор, потому что это необычно очень.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Очень приятно, что многодетные семьи появляются очень много у нас в городе. И это для нас очень большое событие, потому что наше государство настроено на то, чтобы оказывать социальную поддержку всем нуждающимся. И сегодня было очень приятно, конечно же, передать поздравления и подарки от главы государства, который очень много делает для того, чтобы у нас и молодые матери, и дети были окружены заботой и вниманием. Много строим хороших медицинских учреждений, больниц, родильных домов, которые оснащены самым современным оборудованием.
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