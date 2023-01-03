Проявить заботу об одиноких пожилых людях. Акция «От всей души» продлится до 14 января

Новости Беларуси. Еще больше внимания пожилым людям. В Беларуси зарождается новая новогодняя традиция – республиканская благотворительная акция «От всей души», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это приемник марафона добра «Наши дети». И появилась она по инициативе Президента.

Это возможность проявить заботу и внимание о старшем поколении. В первую очередь инициативу ожидают от школьников и студентов в формате «от детей – пожилым людям». Для молодых людей – это возможность проявить свои лучшие человеческие качества. Основные мероприятия продлятся до 14 января. Пожилых людей в учреждениях социального обслуживания, больницах и на дому поздравят не только дети и молодежь, но также руководители различных уровней, госслужащие и депутаты. При этом присоединиться к этой доброй инициативе сможет любой желающий.

Александра Гончарова, председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации:

Волонтерские отряды и тимуровские отряды посетят одиноко проживающих пожилых, ветеранов как в социальных учреждениях, так и в учреждениях здравоохранения, чтобы поделиться теплом своей души, организовать поздравления с новогодними и рождественскими праздниками, конечно же, пообщаться за чашкой чая. Всего мы планируем провести более 250 таких проектов с привлечением порядка 200 тысяч волонтеров.

Марина Артеменко, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Цель и новый формат этой акции как раз заключается в максимальном вовлечении детей, молодежи, подростков в заботу о пожилых. В развитии этого межпоколенческого диалога, межпоколенческой солидарности. Формат акции очень широкий. Все руководители местных исполнительных органов власти, государственных органов и организаций примут в ней участие. Будут вовлечены депутаты, руководители предприятий и так далее. Мы ожидаем также, что ветераны, которые проработали многие годы на предприятиях, будут охвачены этим вниманием.