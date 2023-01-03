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Проявить заботу об одиноких пожилых людях. Акция «От всей души» продлится до 14 января

03 января 2023 17:41
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Новости Беларуси. Еще больше внимания пожилым людям. В Беларуси зарождается новая новогодняя традиция – республиканская благотворительная акция «От всей души», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это приемник марафона добра «Наши дети». И появилась она по инициативе Президента.

Проявить заботу об одиноких пожилых людях. Акция «От всей души» продлится до 14 января-1

Это возможность проявить заботу и внимание о старшем поколении. В первую очередь инициативу ожидают от школьников и студентов в формате «от детей – пожилым людям». Для молодых людей – это возможность проявить свои лучшие человеческие качества. Основные мероприятия продлятся до 14 января. Пожилых людей в учреждениях социального обслуживания, больницах и на дому поздравят не только дети и молодежь, но также руководители различных уровней, госслужащие и депутаты. При этом присоединиться к этой доброй инициативе сможет любой желающий.

Проявить заботу об одиноких пожилых людях. Акция «От всей души» продлится до 14 января-4

Александра Гончарова, председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации:
Волонтерские отряды и тимуровские отряды посетят одиноко проживающих пожилых, ветеранов как в социальных учреждениях, так и в учреждениях здравоохранения, чтобы поделиться теплом своей души, организовать поздравления с новогодними и рождественскими праздниками, конечно же, пообщаться за чашкой чая. Всего мы планируем провести более 250 таких проектов с привлечением порядка 200 тысяч волонтеров.

Проявить заботу об одиноких пожилых людях. Акция «От всей души» продлится до 14 января-7

Марина Артеменко, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Цель и новый формат этой акции как раз заключается в максимальном вовлечении детей, молодежи, подростков в заботу о пожилых. В развитии этого межпоколенческого диалога, межпоколенческой солидарности. Формат акции очень широкий. Все руководители местных исполнительных органов власти, государственных органов и организаций примут в ней участие. Будут вовлечены депутаты, руководители предприятий и так далее. Мы ожидаем также, что ветераны, которые проработали многие годы на предприятиях, будут охвачены этим вниманием.

Проявить заботу об одиноких пожилых людях. Акция «От всей души» продлится до 14 января-10

Сегодня в Беларуси более 120 тысяч одиноких пожилых людей, которые особенно остро испытывают потребность общения и внимания в новогодние праздники.

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# Благотворительная акция # общество # Александра Гончарова # Марина Артеменко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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