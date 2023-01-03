Первые малыши, которые родились в новом году, получили подарки от Президента

Новости Беларуси. Для некоторых белорусок новогодняя ночь выдалась приятно бессонной. Они подарили стране новых граждан. В первые часы 2023 года у нас родились 26 детей. Девочек больше, чем мальчиков. Всего в Беларуси 1 января появились на свет 110 малышей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 3 января, тех, кто родился в первые минуты нового года, ожидал сюрприз – первые в жизни подарки. Да еще и от Президента. Приятное волнение со счастливыми семьями разделил председатель Мингориспокома Владимир Кухарев. Он передал от имени главы государства пациенткам 2-го столичного роддома, которые недавно стали мамами, подарки и поздравления.

Маргарита Орловская, пациентка Городского клинического родильного дома № 2:

Очень волнительно, естественно, потому что не каждый день тебя поздравляет глава государства. Это очень приятно и ответственно.

Ольга Середа, главный врач Городского клинического родильного дома № 2:

Наши мамы, которые один раз родили в наших стенах, возвращаются к нам второй раз. Мы это видим, и они этого хотят. Им мне хотелось бы пожелать, чтобы они возвращались к нам не только второй раз, но и третий, и четвертый.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Думаю, что многие семьи загадывали такие желания. И сразу в новогоднюю ночь они начинают сбываться. Такой подарок, который действительно для каждой семьи очень важен, приятен, потому что нет ничего дороже детей. И конечно, когда рождаются дети, для нас всех это большая радость.