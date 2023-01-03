«Всё символично». Эйсмонт и Пиневич поздравили деток, родившихся в новогоднюю ночь

Новости Беларуси. Новая жизнь в Новый год. В первые часы 2023-го практически под бой курантов население Беларуси увеличилось на 26 малышей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Девочек больше, чем мальчиков. Всего за первый день января на свет появилось 110 новорожденных.

Кухарев передал подарки от Президента маленькой минчанке, родившейся в Новый год 2023-го

Следующий самый маленький минчанин появился на свет не на Рождество, как ранее планировали врачи, а на сам Новый год. Мамин богатырь Семен стал лучшим новогодним подарком для старшей сестренки.

Татьяна Чигрин, пациентка 3-й городской клинической больницы им. Е. В. Клумова:

Первое – это, наверное, слезы радости, что вот сердце колотится, дышать тяжело, что вот уже слышишь крик. И это крик не то что плохо, а такое вот счастье, что вот он, ребенок, уже появился, что он уже не в тебе. Что уже отдельный такой самостоятельный человек.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Все символично. Я полагаю, что мы завершили Год исторической памяти, а в этом году 3-й клинической больнице – 195 лет. И вот маленький Семен, которого мы сегодня поздравили от имени главы государства, вручили ему подарки, пожелания всего самого наилучшего. Семен как раз вписал в историю одну из маленьких страничек 3-й клинической больницы в канун наступления Года мира и созидания.

У Юлии Матюшевской, тоже одной из первых, в этом году родилась дочь Валерия. В семье уже воспитывают школьника. С двойным праздником молодую маму и ее малышку приехала поздравить и передать подарки от Александра Лукашенко пресс-секретарь Президента Наталья Эймонт.

Юлия Матюшевская, пациентка РНПЦ «Мать и дитя»:

Я спокойно была настроена. 31-го вечером еще съела оливье и мандаринку. И доченька решила, что пора. И вот в 00:01 услышали крик доченьки, заветный. Весь медперсонал, который там находился в новогоднюю ночь все просто кричали, все поздравляли, как будто это мои все близкие, как будто на самом деле я встречаю Новый год в кругу какой-то семьи.

В момент приготовления праздничного оливье вечером 31-го декабря будущая мамочка поняла: впереди ждут дела поважнее. Уже в 20:00 семья приехала в роддом. А сразу после полуночи все фейерверки ​за окном родильного зала разукрасили небо. И эти залпы были​ не только в честь Нового года.

Марта Михнюк, пациентка Бобруйского родильного дома:

У нас плановые роды были 5-го числа. Собирались, готовили бутерброды, стол накрывали. А тут начались схватки, пришлось ехать в роддом. И вот к восьми вечера мы уже были здесь. Конечно, всю ночь бил салют со всех сторон, все залпы были наши.

В семье Михнюк это первый малыш, но роды прошли настолько легко, что родители намерены вернуться сюда как минимум еще дважды. Имя для дочки выбирали созвучное с новогодними сказками. Крошку планируют назвать Анастасией. Поздравить маму и малышку также приехали гости. Коляска от Президента, годовой запас детского питания и сертификат на 500 рублей для приобретения одежды. Новогодних подарков под елкой у семьи Михнюк становится больше, но самый долгожданный весом в 3 килограмма 340 граммов родители уже завтра планируют забрать домой.