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СК возбудил уголовные дела по факту обрушения моста на Немиге

10 января 2022 12:16
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Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту обрушения моста на Немиге: «Служебная халатность» и «Нарушения при производстве строительно-монтажных работ». Ну а пока на объекте кипит работа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СК возбудил уголовные дела по факту обрушения моста на Немиге-1

Демонтаж аварийной части путепровода выполнен, продолжается разборка оставшихся конструкций. Как заявили в руководстве города, мост на проспекте Победителей должен быть восстановлен в течение месяца.

Часть выходов из станции метро «Немига» были закрыты в связи с проведением ремонтно-строительных работ. Изменено и движение транспорта в центральной части города.

СК возбудил уголовные дела по факту обрушения моста на Немиге-4

Начнёт действовать 10 января. Вот схема изменения организации дорожного движения в центре Минска. 

# Мосты Беларуси # общество # Фотофакт

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