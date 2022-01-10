СК возбудил уголовные дела по факту обрушения моста на Немиге

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту обрушения моста на Немиге: «Служебная халатность» и «Нарушения при производстве строительно-монтажных работ». Ну а пока на объекте кипит работа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонтаж аварийной части путепровода выполнен, продолжается разборка оставшихся конструкций. Как заявили в руководстве города, мост на проспекте Победителей должен быть восстановлен в течение месяца.

Часть выходов из станции метро «Немига» были закрыты в связи с проведением ремонтно-строительных работ. Изменено и движение транспорта в центральной части города.