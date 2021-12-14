Бейби-листья, съедобные цветы и микрозелень. Сити-фермеры из Бреста меньше чем за год создали бизнес с нуля

Новости Беларуси. Прибыльный бизнес меньше чем за год. Семья сити-фермеров из Бреста выращивает микрозелень и поставляет во все кафе и рестораны города. Карликовые растения имеют более насыщенный вкус и идеально декорируют блюда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как получать не карликовую прибыль и кто они – сити-фермеры, знает Кристина Протосовицкая.

Яна Васюкович, сити-фермер:

Вот это мы только выставили на свет. Уже она успела сплестись корешочками. Видите, чуть-чуть. Любит очень растение нижний полив.

Еще в декрете брестчанка Яна Васюкович посадила первую партию микрозелени прямо на подоконнике, и меньше чем за год это превратилось в прибыльный семейный бизнес. На карликовых растениях удается получить далеко не карликовый профит. В числе покупателей – кафе и рестораны города, не отказывают и брестчанам во вкусной новинке.

Максим Васюкович, сити-фермер:

Яна сразу нашла курсы в интернете. Быстренько обучилась и дала мне план действий: найти офис, обустроить, закупить семена, и начинаем.

Яна Васюкович:

Мы хотели создать продукт, который бы и сами употребляли в пищу и который, соответственно, приносил бы пользу людям, всем окружающим. До этого мы не знали, что это такое, и никогда не пробовали.

Микрозелень – это зачатки взрослого растения. Ее специально доращивают до двух листиков (самая питательная фаза), и уже можно отдавать поварам. На такой стадии растение не нуждается в удобрениях или подкормках, что снижает расходы и хлопоты. На выходе экологически чистый продукт. Рукола, кинза, редис, брокколи – больше 20 видов.

Яна Васюкович:

Здесь у нас до бейби-листа щавель «Кровавая Мэри», также базилик фиолетовый, зеленый, мелисса, она имеет лимонно-мятный вкус.

Они называют себя сити-фермерами. Юрист и маркетолог по образованию основали ферму. Для этого приспособили обычный офис в центре города. Недалеко от дома, ведь микрозелень сродни ребенку – нельзя надолго оставить без полива и освещения.

Максим Васюкович:

Нет ничего сложного. Землю мы не используем, здесь мы используем льняной коврик и агровату. Соответственно, нет никакой грязи, как мы привыкли: если сельское хозяйство, огород, то это все вода, грязь. Никаких таких серьезных условий не надо. Всего лишь температура + 20 °C в среднем, влажность и обдув, чтобы воздух менялся, так как они тоже дышат и выделяют углекислый газ.

Живая грядка у себя дома. Срок годности микрозелени в боксах – 7 суток, каждая новая партия у фермеров вырастает примерно за 14 дней.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Виола, кислица, много цветущих фиалок, а еще безумно красивая бегония. Все это бабушкин подоконник, но мало кто знает, что цветки этих растений съедобны и их покупают в большом количестве рестораны, чтобы украшать свои сладкие шедевры. Берем цветок и пробуем. Вкусно.

Молодая семья выстроила логистику так, что папа успевает даже забрать дочку из школы и отвезти партию зелени по нужным адресам. Радиус маршрута от производства – 10-15 километров.

В нашем городе проживают примерно 400 тысяч человек. И если хотя бы 1 % от этого количества закажет микрозелень, хотя бы по одному боксу, я не смогу выдать. Это 4 000 человек, 4 000 боксов. Наша ферма не сможет разово выдать такой заказ, поэтому расти есть куда.