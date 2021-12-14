Лучшие получили награды. В Минске в честь 65-летия РУВД прошёл праздничное мероприятие

Новости Беларуси. На страже безопасности. 14 декабря исполнилось 65 лет со дня образования сразу пяти районных управлений внутренних дел Минска. Знаковую дату отметили в Заводском, Ленинском, Октябрьском, Советском и Фрунзенском РУВД, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С юбилеем сотрудников управлений поздравил начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб. Для коллектива Заводского РУВД праздничное мероприятие организовали во Дворце детей и молодежи «Золак».