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Лучшие получили награды. В Минске в честь 65-летия РУВД прошёл праздничное мероприятие

14 декабря 2021 16:02
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Новости Беларуси. На страже безопасности. 14 декабря исполнилось 65 лет со дня образования сразу пяти районных управлений внутренних дел Минска. Знаковую дату отметили в Заводском, Ленинском, Октябрьском, Советском и Фрунзенском РУВД, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Лучшие получили награды. В Минске в честь 65-летия РУВД прошёл праздничное мероприятие-1

С юбилеем сотрудников управлений поздравил начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб. Для коллектива Заводского РУВД праздничное мероприятие организовали во Дворце детей и молодежи «Золак».  

Лучшие получили награды. В Минске в честь 65-летия РУВД прошёл праздничное мероприятие-4

В зале собрались сотрудники подразделения и ветераны. Лучшие получили награды и благодарности. Теплые слова прозвучали в адрес родных и близких сотрудников милиции.   

# Милиция Беларуси # общество # Михаил Гриб # Фотофакт

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