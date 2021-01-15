Куда уходят деньги, которые белорусы жертвуют на поддержку протестов? Очередное разоблачение Игоря Тура

Новости Беларуси. Об алчности беглых оппозиционеров. Всю нынешнюю неделю в вечерних эфирах ОНТ выходит рубрика «Будет дополнено». Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Об алчности беглых оппозиционеров. Всю нынешнюю неделю в вечерних эфирах ОНТ выходит рубрика «Будет дополнено». Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наш коллега Игорь Тур уже пролил свет на так называемые Фонды солидарности и их мошенническую деятельность. Рассказал, в чьих карманах оседают деньги, которые доверчивые белорусы пожертвовали на поддержку протестов.
Новый цикл рубрики «Будет дополнено» на ОНТ. О чём рассказывает Игорь Тур?
Накануне в грязной истории появились новые игроки. И каждый раз разоблачающие факты черных схем по отмыванию денег изумляют своей изощренностью.
На этом видео Екатерина Коноплева, которая как раз была в штабе Виктора Бабарико, выкладывает нашумевшее видео Светланы Галузо: «Меня зовут Светлана. До вчерашнего дня я работала личным ассистентом руководителя Фонда солидарности BySol Андрея Стрижака… Я больше не хочу иметь никаких дел с Фондом солидарности BySol, я не хочу быть причастна к вранью, обману и мошенничеству».
«Суть всего этого – деньги». Игорь Тур продолжает серию разоблачений в рубрике «Будет дополнено» на ОНТ
Вечером 15 января наши коллеги с телеканала ОНТ продолжат тему. На сей раз узнаем о том, как в борьбу за влияние и европейские деньги включилась команда Виктора Бабарико. И как жажда наживы подорвала репутацию всех действующих персонажей.