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Куда уходят деньги, которые белорусы жертвуют на поддержку протестов? Очередное разоблачение Игоря Тура

15 января 2021 11:07
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Новости Беларуси. Об алчности беглых оппозиционеров. Всю нынешнюю неделю в вечерних эфирах ОНТ выходит рубрика «Будет дополнено». Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Куда уходят деньги, которые белорусы жертвуют на поддержку протестов? Очередное разоблачение Игоря Тура -1

Наш коллега Игорь Тур уже пролил свет на так называемые Фонды солидарности и их мошенническую деятельность. Рассказал, в чьих карманах оседают деньги, которые доверчивые белорусы пожертвовали на поддержку протестов.  

Новый цикл рубрики «Будет дополнено» на ОНТ. О чём рассказывает Игорь Тур?

Накануне в грязной истории появились новые игроки. И каждый раз разоблачающие факты черных схем по отмыванию денег изумляют своей изощренностью.  

Куда уходят деньги, которые белорусы жертвуют на поддержку протестов? Очередное разоблачение Игоря Тура -4

На этом видео Екатерина Коноплева, которая как раз была в штабе Виктора Бабарико, выкладывает нашумевшее видео Светланы Галузо: «Меня зовут Светлана. До вчерашнего дня я работала личным ассистентом руководителя Фонда солидарности BySol Андрея Стрижака… Я больше не хочу иметь никаких дел с Фондом солидарности BySol, я не хочу быть причастна к вранью, обману и мошенничеству».  

«Суть всего этого – деньги». Игорь Тур продолжает серию разоблачений в рубрике «Будет дополнено» на ОНТ

Куда уходят деньги, которые белорусы жертвуют на поддержку протестов? Очередное разоблачение Игоря Тура -7

Вечером 15 января наши коллеги с телеканала ОНТ продолжат тему. На сей раз узнаем о том, как в борьбу за влияние и европейские деньги включилась команда Виктора Бабарико. И как жажда наживы подорвала репутацию всех действующих персонажей.   

# Акции протеста # общество # Игорь Тур # Екатерина Коноплева # Виктор Бабарико # Светлана Галузо # Андрей Стрижак # Фотофакт

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