Здесь размещены видеоуроки от учителей со всей страны. Онлайн-платформу для школьников запустили в Беларуси

2020 год внес изменения в образ жизни практически всех жителей планеты. Самоизоляция и удаленная работа уже стали привычными. Чтобы школьники могли не упускать важную информацию, в Беларуси с января 2021 года запустили образовательный портал.

Людмила Романовская, заместитель директора по методической работе Национального института образования Министерства образования Республики Беларусь:

Этот ресурс призван оказать помощь учащимся в случаях необходимости самостоятельного освоения какого-то сегмента учебной программы, когда ученик по каким-то причинам не может посещать учреждение образования. Плюс ко всему, мы предполагаем, что активными пользователями этого ресурса будут родители, потому особенно в начальной школе они активно помогают детям выполнять домашние задания.

На сайте размещены видеоуроки от учителей со всей страны. Кратко и доступно педагоги объясняют учащимся параграф. Чтобы привлечь внимание школьников, предлагают в режиме реального времени делать задания, переходить по ссылкам и получать дополнительную визуальную информацию; открывать контурные карты и выполнять задания под онлайн-комментарии наставников.

Ирина Харевич, начальник управления информационных образовательных технологий Национального образовательного портала:

Мало кто из учителей когда-либо готовил видеоролики. Для них это было интересно и полезно. Многие вошли во вкус и потом еще предлагали свои идеи, каким образом можно разнообразить ролик, что-то улучшить. Ребенку станет более интересно смотреть изложение материала, а также будет отсыл на какие-то ресурсы. Они отправляют к учебнику почитать, сделать упражнения, оценить, ответить на вопрос, подумать.

После каждой темы размещен краткий тест по пройденному материалу, который после проверки показывает верные и неверные варианты. Качество онлайн-контента проверяли 35 специалистов – методисты, которые и составляли учебники для ребят. Так авторы смогут увидеть, как преподносится информация для школьников по всей стране.

Ирина Харевич:

На данный момент у нас подготовлены учебные материалы для третьей четверти – это порядка 700 различных видеороликов, тестов. Сейчас готовится четвертая четверть.

Портал заработал недавно, и сейчас разработчики активно принимают обратную связь от пользователей. Свои предложения любой желающий может оставить через интерактивную форму на сайте, отправив письмо разработчикам или преподавателям. Юрий Круглик, директор Главного информационно-аналитического центра Министерства образования Республики Беларусь:

Задача стоит такая: чтобы порядка ста тысяч пользователей одновременно могли пользоваться. Понятно, что учащиеся и педагоги. Ресурс размещен на платформе «beCloud» – это белорусские облачные технологии. Если говорить о том, хватит ли места на серверах, то, безусловно, хватит.

В ближайшем будущем планируется модернизировать нынешнюю версию сайта. Добавить видеоуроки для всех четвертей, а также факультативные занятия, чтобы и танцы, и пение, и рисование осваивались учениками в то время, когда посетить школу нет возможности. Юрий Круглик:

Те, кто будет заходить, могут идентифицироваться. Мы предполагаем, что для каждого учреждения образования, для каждого учебного класса либо группы, для каждого педагога и учащегося будет создан персональный профиль. Можно несколько лет строить космический корабль, потом через два-три года его предъявить и сказать: «Вот, мы построили». Мы пошли немножко другим путем. Мы предпочитаем поэтапно реализовывать те или иные шаги и предъявлять их общественности.