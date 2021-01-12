Новый цикл рубрики «Будет дополнено» на ОНТ. О чём рассказывает Игорь Тур?

Новости Беларуси. Как обстоят дела у наших беглых протестующих: что они делают, как и кто им помогает, какая у всего этого цель? Ответы не только на эти вопросы можно найти в рубрике нашего коллеги Игоря Тура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении этой недели на телеканале ОНТ он вскрывает правду о так называемой белорусской оппозиции, приводя весьма убедительные факты отмывания денег и личной заинтересованности некоторых невероятных функционеров.

11 января в дебютном материале, посвященном тем, кто поверил в идеалы «Страны для жизни», а теперь оказался брошен, прозвучал фрагмент телефонного разговора двух представительниц штаба Тихановской, который пролил свет на то, куда же ушли деньги, собранные под ее бренд.