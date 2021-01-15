Александр Лукашенко поздравил коллектив редакции «Сельской газеты» со 100-летием со дня выхода первого номера

Об этом говорится в поздравлении Президента, направленном коллективу редакции.

Новости Беларуси. «Сельской газете» исполнилось 100 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Издание – настоящая трибуна для человека, крепко стоящего на земле.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На протяжении целого века ваше издание ведет летопись белорусской деревни, отстаивает интересы сельских тружеников. Глубокое уважение к их работе – неизменное кредо журналистов «сельчанки», благодаря которому вы заслужили преданность читателей.

В подшивках издания разных лет – яркие иллюстрации исторических этапов восхождения отечественного агропромышленного комплекса от сохи и косы к высокотехнологичному экспортно ориентированному производству и лидерским позициям на мировом рынке продовольствия.