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Коммунальные службы Минска перешли на усиленный режим работы из-за резкого похолодания

15 января 2021 07:40
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Новости Беларуси. Коммунальные службы Минска перешли на усиленный режим работы из-за резкого похолодания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

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Коммунальные службы Минска перешли на усиленный режим работы из-за резкого похолодания-1

Их задача – обеспечить бесперебойную подачу тепла, воды, электроэнергии и качественное содержание городских территорий в таких условиях.  

Коммунальные службы Минска перешли на усиленный режим работы из-за резкого похолодания-4

Уже начиная с 15 января в Беларусь придут суровые морозы. По прогнозам синоптиков, температура начнет падать буквально с каждым часом и к выходным ночью перешагнет отметку в 30 градусов со знаком минус (подробнее здесь).  

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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