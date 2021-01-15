Новости Беларуси. Коммунальные службы Минска перешли на усиленный режим работы из-за резкого похолодания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Их задача – обеспечить бесперебойную подачу тепла, воды, электроэнергии и качественное содержание городских территорий в таких условиях.
Уже начиная с 15 января в Беларусь придут суровые морозы. По прогнозам синоптиков, температура начнет падать буквально с каждым часом и к выходным ночью перешагнет отметку в 30 градусов со знаком минус (подробнее здесь).