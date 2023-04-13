Новости Беларуси. Туристический сезон объявляется открытым. С главными трендами 2023 года любителей путешествий знакомит масштабный форум «Отдых-2023», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На площадке Дворца спорта свои предложения презентуют более 200 участников.

Уже традиционно главное представительство – у Российской Федерации. Свой досуговый потенциал представили Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и другие регионы. Открываются и новые направления. Узбекистан, Пакистан, Венесуэла, Куба, Палестина – в этом году свои программы привезли представители девяти стран. Впрочем, есть чем похвастаться и отечественным компаниям.

По части внутреннего туризма Беларусь сделала гигантский шаг вперед. Санаторный, спортивный, промышленный, индустриальный и гастрономический – вниманию путешественников открывается широкий выбор туров и направлений. За пандемийные годы в нашей стране научились подстраиваться под запросы каждого туриста.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

У нас рекордное количество сегодня: 11 регионов Российской Федерации, 9 стран представлено, даже несмотря на непростую ситуацию международную. Тем не менее они представлены на выставке, имеют свои стенды. У нас есть тоже что посмотреть: от Бреста до Витебска, Могилева. У нас прекрасные места. У нас большая работа была проведена за эти годы по развитию многих видов туризма: агроэкотуризм, промышленный туризм, санаторный туризм. Открыты для всех желающих – пожалуйста! И с каждым годом мы это наращиваем, и сегодня на нашей выставке вы сможете в этом убедиться.

Ждет гостей и насыщенная развлекательная программа. Живые экспонаты, музыкальные номера и дегустации. Так, сегодня состоялся дружеский батл российских и белорусских шеф-поваров. Причем продегустировать кулинарные изыски мог каждый желающий. Такая возможность будет у посетителей и завтра.

Сергей Корнеев, председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга:

Мы представляем современный Санкт-Петербург – классический, но живой город, в который надо приезжать и возвращаться снова. И всегда есть чем заняться – с разными целями, с родителями, детьми, в разных составах, с друзьями. Это город, куда надо приезжать снова и снова, он все время меняется и развивается.