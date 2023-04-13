Как ухаживать за игуаной? Вот советы от опытного хозяина

Вероника Макаревич, ведущая:

Какие же они все-таки милые, эти африканские ежики. Не верите? Очень зря! Завести эпатажного экзота у себя дома – заветное желание многих! А мечтам свойственно сбываться. Четвероногие ищут друзей! Белоснежная сова, игривая лама и зубастый крокодил! Сегодня взять шефство над любым животным из Минского зоопарка может каждый!

Татьяна Соломонова, младший научный сотрудник Минского зоопарка:

На данный момент у нас 30 питомцев взято под опеку. И эта цифра, к счастью для нас, увеличивается. Для нас это действительно настоящая помощь и большое подспорье, а человек с чистой совестью может сказать, что вот он содержит, допустим, оцелота, серпала или крокодила! Финансовая поддержка – важная часть благотворительного проекта! На полученные средства специалисты закупают ветеринарные препараты, минеральные добавки и, конечно, корма. Не забывают зоотехники и о комфорте питомцев! Капитальный ремонт в вольерах – еще одна строка расходов.

Обезьянки капуцины ждут вас! Эти неуклюжие крохи – одни из тех, кому требуются особые забота и внимание. Татьяна Соломонова:

Очень часто людям хочется завести обезьяну дома, но в домашних условиях содержать любого примата очень сложно! Им нужно много места для того, чтобы лазать, будучи любопытными, активными, подвижными животными, они много хулиганят. Самое главное – они требуют много общения. Можно завести такую милоту в нашем зоопарке, знать точно, что здесь есть уже не просто какой-то питомец в зоопарке, а питомец, у которого ты являешься опекуном.

В поисках добрых рук и африканские львы: король джунглей Артур и его изящная спутница Анфиса! Пройти мимо этих янтарных глаз невозможно! Татьяна Соломонова:

Анфиса к нам приехала в зоопарк совсем недавно, бывшая цирковая звезда, она очень любит покрасоваться. Она понимает, какая прекрасная барышня. Хотя барышня уже весьма возрастная. Артур – молодой самец, он явно повеселел и ожил, когда к нему такую подружку взяли.

В столичном зоопарке подружиться предлагают и с амурской тигрицей Ярославой! Пушистая краснокнижница – самая крупная кошка на планете! У редкого зверя густая и длинная шерсть. Она защищает от таежных морозов, а черные полосы на ней маскируют от врагов. Татьяна Соломонова:

Она всегда очень рада посетителям, часто бродит вдоль сетки вольера. Не проявляет агрессии, просто наблюдает за нами, мы ей интересны.

Благотворительный марафон – прекрасный шанс протянуть руку помощи тем, кто так нуждается в заботе! А ведь некоторым и этого для счастья мало! Как приручить дракона, точно знает Виктория Мехедко! Вот уже два года девушка делит квадратные метры с главной принцессой тропического леса – игуаной!

Изумрудная рептилия – та еще кокетка! Острый взгляд и идеальный маникюр! С виду грозная ящерица, в душе – настоящая кошка: любознательная и ласковая.

Виктория Мехедко, хозяйка игуаны:

Игуаны считаются самыми умными рептилиями, следующими после варанов. Наша Джозефина однозначно умняшка, отзывается на свои имена, узнает своего хозяина, есть даже любимчики в семье. Например, моего мужа она любит больше. К нему она всегда приходит, ложится на руку. Может, потому что он более теплый. Игуаны считаются капризными животными, но при должном отношении, любви, заботе они поддаются воспитанию. Она уже умеет махать лапкой! Но какие тренировки без вкусняшек?! Изысканные лакомства поданы, приятного аппетита!

Виктория Мехедко:

Игуаны – травоядные животные. 80 % рациона должен составлять салат, остальное – овощи, фрукты. Рекомендуется кормить 2 раза в день, но мы смотрим по настроению. Когда Джоська хочет кушать, тогда и кушает. У нее есть лакомство, которое ей очень не рекомендуется – это хлеб. Кстати, строгая диета – не единственный нюанс содержания капризной сеньориты! У мексиканской красотки особенный райдер! Собственный особняк с панорамными окнами, лампы накаливания и ультрафиолет для загара. Такому жилищу позавидует любой!

Виктория Мехедко:

Кроме террариума, она гуляет у нас по дому иногда. Есть любимые места, где для нее установлены подушечки, одеяла. Она там любит дремануть. Ночью она частенько спит с нами. И куда же без нарядных костюмов? Чувство стиля у ящерицы отменное!

Виктория Мехедко:

И теперь это акула! Еще у Джоськи есть поводок для того, чтобы летом гулять на улице. Кроме того, что этот аксессуар, кстати, красивый (все, кто мимо идут, обращают внимание на зеленую игуану в оранжевом поводке), но и как средство защиты, потому что это древесное животное, оно постоянно куда-то залазит. Чтобы словить ее, пока она не убежала по верхушкам деревьев, необходимо применять поводок.

К слову, отсутствие пышной растительности в квартире эту леди не огорчает! Джозефина уже давно освоила курс по скалолазанию в домашних условиях!