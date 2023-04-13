9 стран и крупнейшее представительство России. Главные туристические тренды 2023-го показали в Минске

Туристический сезон объявляется открытым. С главными трендами этого года любителей путешествий познакомит масштабный форум «Отдых-2023», который открылся в Минске 13 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На площадке Дворца спорта свои предложения презентуют более 200 участников. Уже традиционно главное представительство у Российской Федерации.

Свой досуговый потенциал представили Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и другие регионы. Открываются и новые направления. Узбекистан, Пакистан, Венесуэла, Куба, Палестина – в 2023 году свои программы привезли представители девяти стран. Также для гостей подготовили ряд развлекательных активностей. В их числе дружеский батл российских и белорусских шеф-поваров. Причем продегустировать кулинарные изыски может каждый желающий.

Евгений Козлов, председатель Комитета по туризму города Москвы: Каждый раз каждый для себя открывает свое. Что Россия и москвичи в Беларуси, что жители Минска и Беларуси в Москве. Мы приехали, представляя не только Москву (конечно, я представляю Москву), но мы приехали сюда вместе с Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом, представляя потенциал трех крупнейших туристических дестинаций России.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Сегодня впервые представлено настолько мощно Российская Федерация. Мы видим прекрасные стенды Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Сочи. Поэтому я думаю, что эта выставка послужит дополнительным импульсом развития внутреннего туризма как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь.

Познакомиться с самыми интересными и выгодными предложениями по организации отдыха в дружеских странах можно будет до 15 апреля.