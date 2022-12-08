Чтобы появилось новогоднее настроение, нужно украсить комнату. Показываем, как сделать декор своими руками

Заснеженные улочки, джаз в кафешках. Город сияет и напоминает, что Новый год на пороге. Самое время прописать сказку в доме. Волшебный мастер-класс начнем с елочной игрушки.

Анастасия Кардовская, декоратор:

Нам понадобятся сосновые шишки, лента и декор по вашему вкусу. Мы будем использовать вот такие засахаренные ягодки и небольшие кусочки нобилиса. Для начала мы сделаем с вами петлю для игрушки. Петлю можно делать из ленточки, либо можно использовать шпагат. Завязываем на узелочек, обрезаем лишнее. Будем использовать горячий клей. Крепим нашу петлю к шишке. Из ленты сделаем небольшой бант и прикрепим при помощи клея. Кстати, датская пихта – звезда декора. Она не осыпается, сохраняет красоту и рождественский аромат. Найти ее можно в любых флористических магазинах. Аккуратно приклеиваем и украшаем дальше.

Вот такая красота у нас уже с вами получается. Мы будем еще добавлять вот такие красивые засахаренные ягодки. Их также можно приобрести в любом магазине для творчества. Немного припорошим шишку снегом. Найти спрей не составит труда. И, кажется, мы в сказке «12 месяцев». Ваша елка будет неотразима.

Второй вариант декора – это будет композиция в кружке. Для работы потребуется любая понравившаяся вам кружка, флористическая губка, которую мы предварительно вырезали по диаметру нашей кружки и вымочили в воде. Шпажки, нобилис (или датская пихта) и декор по вашему желанию. Ну, и главным атрибутом этой кружки станет свеча.

Приступаем. Оборачиваем губку пленкой и плотно вставляем в кружку. Нарезаем нобилис на кусочки и зачищаем ножки от иголок, чтобы веточки легко вошли. Формируем композицию по кругу. Так она будет пышной и красивой. Крупные лапки оставляем сзади, мелкие на переднем плане. И начинаем колдовать.

Снимаем верхушечку шарика, и с помощью горячего клея я буду приклеивать шпажку вместе с шаром. После того как шарики все нанизали на шпажки, мы будем дальше вставлять их в композицию. Но поскольку шпажки длинные, я их немножко обрежу. Также для работы вы можете использовать зубочистки. Они будут покороче, и будет намного проще с ними работать. Какой праздник без свечей? Главный аккорд. Немного инея для мерцания, и можно зажигать.