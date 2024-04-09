Кто такие плангонологи и зачем белоруске коллекция из 3000 кукол?

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В центральной библиотеке Борисова есть «Кукольная беседка». Здесь живут 500 очаровательных леди и озорных пупсов из разных эпох и стран. Ее хозяйка – Алена Ровба – плангонолог. Именно так называют коллекционеров лялек.

Алена Ровба, коллекционер кукол: У нее стеклянные глаза, она сделана из картона, папье-маше. Она очень живая девочка. Мне ее подарила сотрудница нашей борисовской библиотеки. Это 50-е годы, Сонненберг, Германия.

Эта девочка – 70-е годы. Волосы я ей полностью наращивала, сшили ей полностью наряд. У нее сделана реставрация руки. Теперь настоящая цыганка.

Про своих кукол Алена может рассказывать долго, ведь собирает их она уже больше 20 лет!