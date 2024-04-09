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Кто такие плангонологи и зачем белоруске коллекция из 3000 кукол?

09 апреля 2024 13:24
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Кто такие плангонологи и зачем белоруске коллекция из 3000 кукол?-1

В центральной библиотеке Борисова есть «Кукольная беседка». Здесь живут 500 очаровательных леди и озорных пупсов из разных эпох и стран. Ее хозяйка – Алена Ровба – плангонолог. Именно так называют коллекционеров лялек.

Кто такие плангонологи и зачем белоруске коллекция из 3000 кукол?-4

Алена Ровба, коллекционер кукол:
У нее стеклянные глаза, она сделана из картона, папье-маше. Она очень живая девочка. Мне ее подарила сотрудница нашей борисовской библиотеки. Это 50-е годы, Сонненберг, Германия.

Кто такие плангонологи и зачем белоруске коллекция из 3000 кукол?-7

Эта девочка – 70-е годы. Волосы я ей полностью наращивала, сшили ей полностью наряд. У нее сделана реставрация руки. Теперь настоящая цыганка.

Про своих кукол Алена может рассказывать долго, ведь собирает их она уже больше 20 лет!

Кто такие плангонологи и зачем белоруске коллекция из 3000 кукол?-10

Познакомимся с мечтой всех девочек – легендарной куклой ГДР.

Алена Ровба:
У них было очень хорошее качество волос. В отличие от советских, которые если помоешь, то никогда больше не расчешешь. Куклы были сделаны из винила, он более тактильный, поэтому такая кукла и в СССР стоила дорого и была не в каждой семье.

Кто такие плангонологи и зачем белоруске коллекция из 3000 кукол?-13

Среди фаворитов борисовчанки – темнокожие бэйби и серии с национальными костюмами. Вот вам и путешествие вокруг света!

Кто такие плангонологи и зачем белоруске коллекция из 3000 кукол?-16

Канадская кукла Батат. Для Беларуси это относительно редкая куколка.

Кто такие плангонологи и зачем белоруске коллекция из 3000 кукол?-19

Это уже винтажная куколка, которую разработала швейцарская художница Саша Моргерштайлер. Данная кукла производилась очень небольшое количество времени, была снята с производства в 2000-х.

Подробности в видеоматериале.

# Коллекционирование # общество # Анастасия Макеева # Вероника Макаревич

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