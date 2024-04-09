Кто такие плангонологи и зачем белоруске коллекция из 3000 кукол?

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
В центральной библиотеке Борисова есть «Кукольная беседка». Здесь живут 500 очаровательных леди и озорных пупсов из разных эпох и стран. Ее хозяйка – Алена Ровба – плангонолог. Именно так называют коллекционеров лялек.
Алена Ровба, коллекционер кукол:
У нее стеклянные глаза, она сделана из картона, папье-маше. Она очень живая девочка. Мне ее подарила сотрудница нашей борисовской библиотеки. Это 50-е годы, Сонненберг, Германия.
Эта девочка – 70-е годы. Волосы я ей полностью наращивала, сшили ей полностью наряд. У нее сделана реставрация руки. Теперь настоящая цыганка.
Про своих кукол Алена может рассказывать долго, ведь собирает их она уже больше 20 лет!
Познакомимся с мечтой всех девочек – легендарной куклой ГДР.
Алена Ровба:
У них было очень хорошее качество волос. В отличие от советских, которые если помоешь, то никогда больше не расчешешь. Куклы были сделаны из винила, он более тактильный, поэтому такая кукла и в СССР стоила дорого и была не в каждой семье.
Среди фаворитов борисовчанки – темнокожие бэйби и серии с национальными костюмами. Вот вам и путешествие вокруг света!
Канадская кукла Батат. Для Беларуси это относительно редкая куколка.
Это уже винтажная куколка, которую разработала швейцарская художница Саша Моргерштайлер. Данная кукла производилась очень небольшое количество времени, была снята с производства в 2000-х.
Подробности в видеоматериале.