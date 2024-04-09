В Сенненском краеведческом музее есть зубы мамонта! Посмотрите на необычный экспонат

На карте один из красивейших уголков Витебщины. Город Сенно в окружении пяти озер со славными традициями и таинственными тропинками, рассказали в программе «Путевка BY». Анастасия Макеева, корреспондент:

Очень красивое здание музея. Что здесь было, расскажите?

Владимир Гордюк, старший научный сотрудник Сенненского историко-краеведческого музея:

Здание представляет собой постройку начала XX века – здание земской управы, то есть главного административного здания города Сенно начала XX столетия. Фасад здания сохранился практически в неизменном виде, хотя тоже пострадал в годы Великой Отечественной войны. Вероятно, с этого балкона в годы революции 1917 года и было объявлено о крушении самодержавия и прихода к власти временного правительства, а уже впоследствии и большевиков.

– Мы на историческом балконе с вами стоим?

– Да, совершенно верно.

– Туристов сюда пускаете сделать фото?

– Да!

Историко-краеведческий музей в Сенно – золотой рудник туристов. Благодаря макетам можно оказаться в городе на несколько столетий назад, когда у руля были Сапеги и Огинские. Эти земли были богаты на древние стоянки, курганы и городища. Фрагменты керамики, наконечники стрел, костяные ложки, янтарные украшения в форме змей. Здесь вам расскажут про сокровища первобытности. Привет из ледникового периода! Анастасия Макеева:

Зуб мамонта – это, наверное, гордость?

Владимир Гордюк:

Мамонт обитал здесь как минимум в период мезолита, как раз таки он был обнаружен в 90-е годы.

– А сколько зубов было у мамонта? 32, как у нас?

– Всего лишь четыре зуба, хотя животные достаточно крупные. Важный момент, что мамонт мог менять их, на протяжении года он мог менять зубы 3-4 раза. Говорят, в глубинах местного озера обитают цмоки. Собрали легенды про город Сенно – подробности.