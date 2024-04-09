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10 метров в длину и 6 в ширину. Показываем один из самых больших валунов Беларуси

09 апреля 2024 13:20
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На карте один из красивейших уголков Витебщины. Город Сенно в окружении пяти озер со славными традициями и таинственными тропинками, рассказали в программе «Путевка BY».

10 метров в длину и 6 в ширину. Показываем один из самых больших валунов Беларуси-1

На навигаторе пробивается место силы. Словно пришелец из космоса или осколок айсберга. Огромный валун возле деревни Воронино – детище последнего Валдайского ледника. Как и большинству культовых камней, ему приписывают немало магических свойств. Он второй по величине в Беларуси. Самый большой находится в Шумилинском районе.

10 метров в длину и 6 в ширину. Показываем один из самых больших валунов Беларуси-4

Анатолий Барановский, председатель Неймотовского сельсовета:
Образовался 15-20 тысяч лет назад этот большой валун. Длина его 10 метров 20 сантиметров, 6 метров ширина, 4 глубина, из них 2 метра с небольшим это на поверхности и в земле еще 2 метра.
Испокон веков, наверное, к нему приходили наши предки, поклонялись? Мы тоже приехали, здесь ленточки висят.
Приходят, и сейчас люди бросают деньги. И даже посидеть, полежать, что в жизни будет удача.

10 метров в длину и 6 в ширину. Показываем один из самых больших валунов Беларуси-7

В народе чудо природы окрестили «Чертов камень». По одной легенде, неподалеку находилась корчма и черти любили пошутить над веселыми мужиками. Заведут к камню, а те думают, что уже на печи, раздеваются, засыпают, а на утро умирают со смеху. Второе название великана – Кравец. Говорят, если внимательно присмотреться, то можно даже найти отпечатки от портных ножниц и иголки с ниткой.

Подробности в видеоматериале.

10 метров в длину и 6 в ширину. Показываем один из самых больших валунов Беларуси-10

Оракул-тур можно продолжить возле деревни Расходно. На окраине леса притаился еще один памятник природы. Огромный, покрытый мхом, как патиной времени. Судя по дарам, люди по сей день верят в его мощную энергетику.

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# Туризм # общество # Анатолий Барановский # Анастасия Макеева

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