10 метров в длину и 6 в ширину. Показываем один из самых больших валунов Беларуси

На карте один из красивейших уголков Витебщины. Город Сенно в окружении пяти озер со славными традициями и таинственными тропинками, рассказали в программе «Путевка BY».
На карте один из красивейших уголков Витебщины. Город Сенно в окружении пяти озер со славными традициями и таинственными тропинками, рассказали в программе «Путевка BY».
На навигаторе пробивается место силы. Словно пришелец из космоса или осколок айсберга. Огромный валун возле деревни Воронино – детище последнего Валдайского ледника. Как и большинству культовых камней, ему приписывают немало магических свойств. Он второй по величине в Беларуси. Самый большой находится в Шумилинском районе.
Анатолий Барановский, председатель Неймотовского сельсовета:
Образовался 15-20 тысяч лет назад этот большой валун. Длина его – 10 метров 20 сантиметров, 6 метров ширина, 4 – глубина, из них 2 метра с небольшим – это на поверхности и в земле еще 2 метра.
– Испокон веков, наверное, к нему приходили наши предки, поклонялись? Мы тоже приехали, здесь ленточки висят.
– Приходят, и сейчас люди бросают деньги. И даже посидеть, полежать, что в жизни будет удача.
В народе чудо природы окрестили «Чертов камень». По одной легенде, неподалеку находилась корчма и черти любили пошутить над веселыми мужиками. Заведут к камню, а те думают, что уже на печи, раздеваются, засыпают, а на утро умирают со смеху. Второе название великана – Кравец. Говорят, если внимательно присмотреться, то можно даже найти отпечатки от портных ножниц и иголки с ниткой.
Подробности в видеоматериале.
Оракул-тур можно продолжить возле деревни Расходно. На окраине леса притаился еще один памятник природы. Огромный, покрытый мхом, как патиной времени. Судя по дарам, люди по сей день верят в его мощную энергетику.
Читайте также:
Орнамент с ее рушника был на госфлаге БССР. Рассказываем об уроженке Сенно Матрене Маркевич
В Сенненском краеведческом музее есть зубы мамонта! Посмотрите на необычный экспонат
Говорят, в глубинах местного озера обитают цмоки. Собрали легенды про город Сенно