10 метров в длину и 6 в ширину. Показываем один из самых больших валунов Беларуси

На карте один из красивейших уголков Витебщины. Город Сенно в окружении пяти озер со славными традициями и таинственными тропинками, рассказали в программе «Путевка BY».

На навигаторе пробивается место силы. Словно пришелец из космоса или осколок айсберга. Огромный валун возле деревни Воронино – детище последнего Валдайского ледника. Как и большинству культовых камней, ему приписывают немало магических свойств. Он второй по величине в Беларуси. Самый большой находится в Шумилинском районе.

Анатолий Барановский, председатель Неймотовского сельсовета:

Образовался 15-20 тысяч лет назад этот большой валун. Длина его – 10 метров 20 сантиметров, 6 метров ширина, 4 – глубина, из них 2 метра с небольшим – это на поверхности и в земле еще 2 метра.

– Испокон веков, наверное, к нему приходили наши предки, поклонялись? Мы тоже приехали, здесь ленточки висят.

– Приходят, и сейчас люди бросают деньги. И даже посидеть, полежать, что в жизни будет удача.