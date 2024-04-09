Орнамент с её рушника был на госфлаге БССР. Рассказываем об уроженке Сенно Матрёне Маркевич

На карте один из красивейших уголков Витебщины. Город Сенно в окружении пяти озер со славными традициями и таинственными тропинками, рассказали в программе «Путевка BY».

Имя Матрены Маркевич не у всех на слуху, а ведь именно с ее рушника была взята орнаментальная часть и помещена на госфлаг БССР! Конечно, сам орнамент не авторский, он народный, славянский. Говорят, в глубинах местного озера обитают цмоки. Собрали легенды про город Сенно – подробности.

Восходящие Солнце – символ богатства и плодородия. Полагают, что этот узор украшал свадебный рушник Матрены в 1917 году. А вот вывел орнамент в свет родной брат мастерицы Михаил Сергеевич Кацер. В Сенненском краеведческом музее есть зубы мамонта! Посмотрите на необычный экспонат – смотреть здесь.