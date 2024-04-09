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Орнамент с её рушника был на госфлаге БССР. Рассказываем об уроженке Сенно Матрёне Маркевич

09 апреля 2024 13:17
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На карте один из красивейших уголков Витебщины. Город Сенно в окружении пяти озер со славными традициями и таинственными тропинками, рассказали в программе «Путевка BY».

Орнамент с её рушника был на госфлаге БССР. Рассказываем об уроженке Сенно Матрёне Маркевич-1

Имя Матрены Маркевич не у всех на слуху, а ведь именно с ее рушника была взята орнаментальная часть и помещена на госфлаг БССР! Конечно, сам орнамент не авторский, он народный, славянский. 

Говорят, в глубинах местного озера обитают цмоки. Собрали легенды про город Сенно – подробности.

Орнамент с её рушника был на госфлаге БССР. Рассказываем об уроженке Сенно Матрёне Маркевич-4

Восходящие Солнце – символ богатства и плодородия. Полагают, что этот узор украшал свадебный рушник Матрены в 1917 году. А вот вывел орнамент в свет родной брат мастерицы Михаил Сергеевич Кацер.

В Сенненском краеведческом музее есть зубы мамонта! Посмотрите на необычный экспонат – смотреть здесь.

Орнамент с её рушника был на госфлаге БССР. Рассказываем об уроженке Сенно Матрёне Маркевич-7

Ива Шубко, директор Сенненского историко-краеведческого музея:
Мы находимся возле памятного знака «Родный край». Он был установлен 3 июля 2015 года нашей землячке Матрене Маркевич, простой крестьянке. А предыстория такова. В 1951 году Михаила Сергеевича Кацера вызвал президент Академии наук нужно подобрать вариант флага для БССР, чтобы он был узнаваемым. И вот в архивах Беллегпрома был найден рисунок с этим орнаментом.

Подробности в видеоматериале.

# История # общество # Анастасия Макеева

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