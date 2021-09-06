Хит сентября. Как приготовить кукурузу в медово-имбирной глазури?

Ложка хороша к обеду. В горячий сезон грех не навитаминиться. Если крахмалистую кукурузу нужно варить не меньше часа, то для сахарной достаточно 10 минут. В микроволновке и вовсе три. Хит сентября для вас.
Ложка хороша к обеду. В горячий сезон грех не навитаминиться. Если крахмалистую кукурузу нужно варить не меньше часа, то для сахарной достаточно 10 минут. В микроволновке и вовсе три. Хит сентября для вас.
Вадим Парханович , шеф-повар:
Сегодня мы приготовим кукурузу на гриле в медово-имбирной глазури. Кукурузу очищаем, в воду добавляем соль, сахар. Добавляем кукурузу и варим 15 минут.
Пока початки набирают сок, приготовим глазурь. Смешаем мед с бальзамическим уксусом и сухим имбирем. Готовую кукурузу нарезаем шайбами.
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Перемешиваем кукурузу в глазури, выкладываем на решетку и отправляем нашу кукурузу на мангал.
Запах дыма с карамелью. Любовь с первого зернышка.
Всем приятного аппетита.
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