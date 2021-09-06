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Хит сентября. Как приготовить кукурузу в медово-имбирной глазури?

06 сентября 2021 08:08
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Ложка хороша к обеду. В горячий сезон грех не навитаминиться. Если крахмалистую кукурузу нужно варить не меньше часа, то для сахарной достаточно 10 минут. В микроволновке и вовсе три. Хит сентября для вас.

Хит сентября. Как приготовить кукурузу в медово-имбирной глазури?-1

Вадим Парханович , шеф-повар:
Сегодня мы приготовим кукурузу на гриле в медово-имбирной глазури. Кукурузу очищаем, в воду добавляем соль, сахар. Добавляем кукурузу и варим 15 минут.

Хит сентября. Как приготовить кукурузу в медово-имбирной глазури?-3

Пока початки набирают сок, приготовим глазурь. Смешаем мед с бальзамическим уксусом и сухим имбирем. Готовую кукурузу нарезаем шайбами.

Смотрите на зёрнышки и хвостик. Как выбрать спелую кукурузу?

Хит сентября. Как приготовить кукурузу в медово-имбирной глазури?-5

Перемешиваем кукурузу в глазури, выкладываем на решетку и отправляем нашу кукурузу на мангал.

Хит сентября. Как приготовить кукурузу в медово-имбирной глазури?-7

Запах дыма с карамелью. Любовь с первого зернышка.

Хит сентября. Как приготовить кукурузу в медово-имбирной глазури?-9

Всем приятного аппетита.

Полезны не только зёрна, но и отруби. Почему кукуруза поможет избавиться от артрита и воспалений? Читайте здесь.

# Рецепты # общество # Вадим Парханович # Анастасия Макеева # Фотофакт

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