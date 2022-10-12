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Выбирают и города-спутники. Как многодетные могут улучшить жилищные условия?

12 октября 2022 11:51
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Свыше 100 тысяч. Именно столько в Беларуси семей, которые обладают почетным статусом многодетных. А поскольку поддержка семьи – ключевое направление социальной политики государства, отважным родителям положены многочисленные льготы. Например, уникальная возможность улучшить свои жилищные условия.   

Выбирают и города-спутники. Как многодетные могут улучшить жилищные условия?-1

Елена Лукашевич, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:  
Очередь многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся улучшения жилищных условий в Минске насчитывает порядка 5 000 человек. Из которых без малого 3 500 уже улучшают жилищные условия. Минску правительством на текущий год доведено задание направить на улучшение жилищных условий 1 226 многодетных семей. 916 из них (75 %) уже получили такую возможность. В этих целях администрацией района на распределение уже выделены два жилых дома долевого строительства в квартале улиц Ангарской и Магнитной. Предполагается еще начало строительства двух жилых домов во Фрунзенском районе по улице Шаранговича, Горецкого, Рафиева также для многодетных семей.  

Выбирают и города-спутники. Как многодетные могут улучшить жилищные условия?-4

До конца текущего года также планируется распределить и квадратные метры в Серебрянке. Квартиры в двух новеньких панельных домах уже ждут встречи со своими владельцами.  

Елена Лукашевич:  
Помимо жилья в многоквартирных жилых домах, наши многодетные получат возможность улучшать жилищные условия, малоэтажные жилые застройки. В этих целях ОАО «МАПИД» в микрорайоне «Северный», это территория бывшей деревни Цнянка, приступит к строительству малоэтажной жилой застройки для многодетных семей.  

В первой очереди строительства многодетным семьям будут предложены 36 квартир общей площадью 110 квадратных метров. А если шумный мегаполис не для вас, всегда есть вариант с государственной поддержкой построить жилье в городе-спутнике Смолевичах.  

Выбирают и города-спутники. Как многодетные могут улучшить жилищные условия?-7

Елена Лукашевич:  
Очень активно многодетные семьи пошли на строительство жилья в городах Крупки и Логойске. Если вдруг кто-то не знает или не успел уточнить, постановка на учет нуждающихся на улучшение жилищных условий в Минске производится очень просто. Для этого необходимо с паспортом обратиться в службу «одно окно» в той администрации, где вы зарегистрированы по месту жительства. Все остальные необходимые документы будут запрошены работниками службы.  

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Елена Лукашевич # Вероника Макаревич # Фотофакт

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