Помочь устроиться на первом рабочем месте. Как в Беларуси помогают реализоваться молодым медикам?

Новости Беларуси. Перспективный резерв кадров для столичной медицины. При комитете по здравоохранению Мингорисполкома будет работать Молодежный совет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Николай Ващенко, заведующий кабинетом трансфузиологии 2-й городской клинической больницы: Буквально каждая идея может стать основанием для какого-то нормативно-правового акта, что в дальнейшем повлечет за собой изменения в лучшую сторону нашей системы здравоохранения, как Минска, так и в целом.

Наталья Колесникова, начальник отдела организационно-кадровой и юридической работы комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Будут принимать участие в составе совета самые активные, умные, молодые – все до 31 года. Будет и одаренная молодежь, и обучающиеся. Молодые специалисты, которые пришли на интернатуру, уже некоторые отрабатывают срок обязательной отработки, и будут те молодые специалисты, которые уже отработали свой срок обязательной отработки, но продолжают работать в наших учреждениях.

В 2022 году в минские поликлиники и больницы пришел 321 молодой специалист. Кроме того, 700 человек среднего медперсонала. На местах созданы все условия для развития и роста молодежи в профессиональном плане.