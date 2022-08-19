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Помочь устроиться на первом рабочем месте. Как в Беларуси помогают реализоваться молодым медикам?

19 августа 2022 15:17
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Новости Беларуси. Перспективный резерв кадров для столичной медицины. При комитете по здравоохранению Мингорисполкома будет работать Молодежный совет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Помочь устроиться на первом рабочем месте. Как в Беларуси помогают реализоваться молодым медикам?-1

Первое заседание уже прошло на базе 2-й городской клинической больницы. В составе – врачи, медсестры, фельдшеры, учащиеся медицинских колледжей, представители Белорусского государственного медицинского университета.

Помочь устроиться на первом рабочем месте. Как в Беларуси помогают реализоваться молодым медикам?-4

Николай Ващенко, заведующий кабинетом трансфузиологии 2-й городской клинической больницы:
Буквально каждая идея может стать основанием для какого-то нормативно-правового акта, что в дальнейшем повлечет за собой изменения в лучшую сторону нашей системы здравоохранения, как Минска, так и в целом.

Помочь устроиться на первом рабочем месте. Как в Беларуси помогают реализоваться молодым медикам?-7

Наталья Колесникова, начальник отдела организационно-кадровой и юридической работы комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Будут принимать участие в составе совета самые активные, умные, молодые – все до 31 года. Будет и одаренная молодежь, и обучающиеся. Молодые специалисты, которые пришли на интернатуру, уже некоторые отрабатывают срок обязательной отработки, и будут те молодые специалисты, которые уже отработали свой срок обязательной отработки, но продолжают работать в наших учреждениях.

В 2022 году в минские поликлиники и больницы пришел 321 молодой специалист. Кроме того, 700 человек среднего медперсонала. На местах созданы все условия для развития и роста молодежи в профессиональном плане.

# Медицина # общество # Николай Ващенко # Наталья Колесникова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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