Участвовала в «рельсовой войне». Медсестре партизанского отряда Анне Климаш исполнилось 100 лет

А теперь об одной из тех, кому мы обязаны своим настоящим.Анна Климаш – живая легенда. Ее имя занесено в книгу славы Столбцовского района. Медсестра партизанского отряда, не раз ходила на боевые задания, участвовала в «рельсовой войне», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 10 апреля, Анна Андреевна отмечает свой 100-летний юбилей. О непростой судьбе – материал Татьяны Сидоренко.

Как только белыми соцветиями покрывались деревья в садах, именно из этого окна всегда звучал звонкий голос Анны Андреевны Климаш. Запевала в хоре, любительница декламировать стихи, она, наверное, только после войны сумела приблизиться к своей мечте стать артисткой. Еще в 92 года она была активной участницей художественной самодеятельности. Переиграв несколько сценариев драматических пьес, прописанных самой жизнью в дар за стойкость и милосердие, от высших сил получила трехзначное число в паспорте.

Александр Климаш, сын ветерана ВОВ:

У нее всю семью немцы сожгли. Расстреляли, затем сожгли, а некоторых живьем сожгли. Вот это, наверное, те, которые младшие ее братики, сестрички, которым было по 5-6 лет. Может быть вот эти с небес дают. Подробности в сюжете.

Жизнь за всех родных и близких. Она поклялась в 1942 году, что пройдет испытание стойко, с верой в справедливость. После окончания 2 курса театрального училища при оперном театре в столице БССР, ее вывезут из оккупированного фашистами Минска друзья семьи. В 1943 познакомится с будущем супругом Иваном. Он и предложит Анне уйти в подполье, партизанский отряд, который базировался в Налибокской пуще Столбцовского района. Ходила на боевые задания, участвовала в «рельсовой войне». В отряде получила первый опыт медицинской сестры. А впоследствии более 40 лет не расставалась с белым халатом.

Наталья Лабко, председатель районной организации ветеранов Столбцовского района:

В нашем районе, к большому сожалению, на сегодня осталось только 4 ветерана-участника Великой Отечественной войны. Это два мужчины и две женщины. И 100-летнего рубежа достигла как раз наша Анна Андреевна.