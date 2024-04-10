Самый молодой кандидат от БРСМ! Как 18-летняя студентка стала делегатом ВНС?

В Беларуси завершается формирование Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его делегатами избираются самые активные, амбициозные и преданные своей стране люди. Среди них и Елизавета Иванова. Девушка – одна из самых молодых делегатов ВНС. Доверие ей оказали единомышленники самого многочисленного молодежного объединения страны – БРСМ. Сегодня ее имя открывает цикл специальных репортажей нашего телеканала «Портрет делегата».

Победитель республиканских проектов, лауреат престижных конкурсов и автор восьми научно-исследовательских работ. Елизавета Иванова – самый молодой делегат Всебелорусского народного собрания от БРСМ. Ей всего 18 лет. С одной стороны, молодость и отсутствие опыта, с другой – огромное желание быть нужной своей стране, делать для что-то полезное для государства. И девушке не страшен груз возложенной на нее ответственности.

Елизавета Иванова, студентка Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета, делегат ВНС:

Я буду представлять молодежь. Ни в коем случае меня это не пугает, а, наоборот, заряжает на действия, чтобы помогать нашей стране, чтобы она стала еще более яркой, процветающей. И самое главное, лучшей для проживания в ней наших граждан. Студентка, активистка и просто красавица. Но в первую очередь все-таки студентка. Девушка учится на первом курсе витебского медуниверситета. На ВНС она будет представлять прежде всего интересы молодежи Витебщины. Елизавета собирает предложения и просьбы сверстников, чтобы озвучить их на народном вече. Некоторые идеи уже есть.

Елизавета Иванова:

Поскольку я являюсь студентом медицинского университета, то, возможно, это внедрение новых информационных технологий в сферу здравоохранения. Это, возможно, повышение уровня, вот вчера было на 45-м съезде БРСМ озвучено, что это повышение возраста молодежи, то есть до какого возраста молодежь может вступать в ряды БРСМа.

Активная общественная жизнь Елизаветы началась с науки. В 2022-м девушка вошла в число лауреатов национального конкурса «100 идей для Беларуси». Взгляд делегата устремлен именно в научную сферу. Елизавета гордится достижениями ученых и уверена: перспектив еще масса. Надеется, что и ее разработки займут достойное место в будущем. Главное – не бояться.

Елизавета Иванова:

Раньше я как бы была немного скромнее, немого стеснялась каких-то моментов, но когда ты смотришь на ребят, понимаешь, что бояться тут нечего. Все тебя поддержат, всегда пойдут навстречу. И твоя активная позиция будет только поддерживаться. Сегодня в Беларуси почти каждый шестой житель – представитель молодого поколения. И для многих из них ценности, близкие старшему поколению, в приоритете: любовь к стране, помощь людям. Будущее за молодежью – об этом часто говорит и наш Президент. От компетенций, трудолюбия зависит судьба нашего общего дома. Роль играет вклад каждого молодого человека. И таких активистов, как Елизавета, в особенности.

Жанна Нарицына, второй секретарь Витебского областного комитета БРСМ, делегат ВНС:

Елизавета является постоянным активным участником в нашей организации любых мероприятий. Всегда поможет, придет на помощь, расскажет, приведет своих друзей. Мы очень рады, что сегодня она с гордостью может носить такое звание, как делегат Всебелорусского народного собрания.