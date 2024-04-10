Законопроект о волонтёрстве инициировали в Беларуси. Для чего он нужен?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Белорусский Красный Крест был инициатором законопроекта о волонтерстве. Расскажите подробнее, что вы хотите и на чем остановились.
Марина Требухина, специалист по работе с волонтерами Белорусского Красного Креста:
Мы были одними из инициаторов.
Виктория Захаревская, начальник Республиканского волонтерского центра:
Инициаторами были все организации, которым важно, чтобы было определенное разграничение. То есть должен быть нормативный документ, регламентирующий деятельность.
Марина Требухина:
Сейчас 80 % волонтеров – это молодежь. И меньше 19 % – люди пожилого возраста. У нас очень мало волонтеров среднего возраста, работающих людей. Возможно, из-за того, что они просто не могут себе позволить. Желание есть! В свободное время очень многие помогают, но регулярно они себе не могут этого позволить. Когда мы говорили про закон о волонтерстве, мы говорили, что волонтерство – это социально значимая сфера.
Все, что делает волонтер, направлено на государство и социальную сферу. Мы помогаем одиноким пожилым людям, детям, людям с особенностями развития. И это большое подспорье государству. Это подспорье нужно поддерживать. Волонтеров нужно поддерживать и, может, давать им возможность определенное количество дней в году уделять этой деятельности.
Евгений Пустовой:
А что делать с детьми, которым нет 14 лет?
Виктория Захаревская:
В проекте закона было прописано так: до 14 лет – в сопровождении родителей, с 14 до 18 – с согласия законных представителей, и с 18 лет – законное плавание, человек волен делать выбор сам.
Евгений Пустовой:
Почему пока остановили разработку проекта?
Виктория Захаревская:
Еще необходимы доработки с законом. Сейчас нужно выработать определенные алгоритмы, структурировать основной документ, который будет помогать.
Евгений Пустовой:
Для чего нужен этот закон?
Марина Требухина:
И для того, чтобы определить правовой статус волонтера, что он может делать, и для того, чтобы определить компетентность. Не любой человек может пойти на любую работу. И мотивация, и финансирование, и контроль. Тоже важно, какой человек от какой организации куда идет. Мы говорили о страховании волонтера. У нас есть отряды реагирования на чрезвычайные ситуации, это всегда сопровождается риском.
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