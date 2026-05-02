Кто лидирует по темпам сева? Весенняя посевная в Беларуси подходит к финишу
Большие выходные у белорусов в самом разгаре, но это точно не период отдыха для них. Белорусские аграрии трудятся в полях – в разгаре весенняя посевная. В лидерах по темпам – Брестская и Гродненская области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 10 тыс. га засевают за сутки! В Брестской области расширили посевные площади под кукурузу.
По яровым культурам в стране уже все регионы преодолели экватор, а вот кукуруза требовала тепла. Несмотря на прохладный апрель, удалось уже засеять треть площадей. Ну а сейчас, когда столбик термометра преодолел 20-градусную отметку, время двигаться к финишу.
В хозяйстве «Доропеевичи» Малоритского района завершают сев кукурузы.
Но для будущего урожая (а итоги этого экзамена осенью) важны не только агрономические сроки, но и качественная, исправно работающая сельхозтехника. О возможностях отечественной шла речь накануне во время рабочей поездки Президента в Минский район (подробнее тут). Глава государства предупредил промышленников об ответственности перед аграриями. Спрос за качество техники будет строгий.
Чего не прощает поле, а чего сельчане – знает Кристина Протосовицкая.
Финальные кадры – посевная кукурузы в хозяйстве Малоритского района «Доропеевичи» подходят к концу. Под культуру отвели 900 гектаров. Аграриям приходится хозяйствовать на мелиорированных землях – поля небольшие – в среднем по 5 гектаров. Обслужить – провести полную предпосевную подготовку и сев – удается даже компактной техникой.
В хозяйстве преобладают легкие песчаные почвы, приходится вдвойне трудится, чтобы удержать влагу и получить отдачу. Нынешний апрель – это и возвратные ночные заморозки, и засуха с ураганным ветром и песчаными бурями. Антикризисные меры от агрономов – двойной контроль за подготовкой почвы и качеством заделки семян.
Андрей Осипчук, главный агроном сельхозпредприятия «Доропеевичи»:
Мы стараемся все выполнять в оптимальные сроки, что также позволяет сохранить влагу, и применяем весь комплекс удобрений и средств защиты растений, который нам необходим. Сеем и в прошлом году сеяли белорусскими семенами, и российскими семенами сеем. То есть экспериментируем и ищем для себя более подходящий вариант. То есть не то, что у нас один гибрид, у нас их, по-моему, в этом году семь гибридов. И каждый год мы стараемся, пробуем что-то новое.
В Брестской области аграрии вышли на темп сева кукурузы – более 10 тысяч гектаров в день. Кукурузные площади на зерно в регионе расширили – всего же предстоят посеять 255 тысяч гектаров.
Техника или технология? В сельском хозяйстве важно и то, и другое. Об этом накануне говорили в Минском районе. Александру Лукашенко представили экспериментальный трактор «Беларус». Под капотом – 542 лошадиные силы. Для хозяйств с большими площадями такая новинка – настоящее подспорье. Требования главы государства одинаково строги ко всем. От аграриев – неукоснительное соблюдение культуры земледелия. От промышленников – чтобы техника работала как часы. Это касается и традиционных линеек, и новых разработок.
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