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В ФРГ переоборудуют порт под нужды армии

03 мая 2026 13:39
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Берлин перестраивает гражданские объекты под оборону. Помимо заводов, на которых вскоре вместо машин будут производить танки, изменения затронули и крупнейший европейский автопорт Бремерхафен на берегу Северного моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погрузочные узлы усилят для переброски тяжелой техники. На модернизацию порта потратят 1 миллиард 350 миллионов евро. СМИ отмечают, что инициатива является частью более широких усилий Берлина по подготовке к возможной войне. Но бундесвер, как констатируют в самой Германии, к быстрой тотальной мобилизации не готов. Послевоенный водораздел между гражданским и военным оказался слишком глубоким.

Трамп заявил о выходе американских войск из Германии, Италии и Испании.

# Международная политика

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