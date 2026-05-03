В ФРГ переоборудуют порт под нужды армии

Берлин перестраивает гражданские объекты под оборону. Помимо заводов, на которых вскоре вместо машин будут производить танки, изменения затронули и крупнейший европейский автопорт Бремерхафен на берегу Северного моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погрузочные узлы усилят для переброски тяжелой техники. На модернизацию порта потратят 1 миллиард 350 миллионов евро. СМИ отмечают, что инициатива является частью более широких усилий Берлина по подготовке к возможной войне. Но бундесвер, как констатируют в самой Германии, к быстрой тотальной мобилизации не готов. Послевоенный водораздел между гражданским и военным оказался слишком глубоким.