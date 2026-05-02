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В хозяйстве «Доропеевичи» Малоритского района завершают сев кукурузы

02 мая 2026 13:35
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Пока вся страна наслаждается длинными выходными, для аграриев календарь замер на отметке «горячая пора». Им не до праздников – погода дает зеленый свет для наращивания темпов  весенних полевых работ. Почва прогревается и теряет влагу, поэтому главное не упустить момент, чтобы урожай был достойный. Сейчас оптимальные условия для сева кукурузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В хозяйстве «Доропеевичи» Малоритского района завершают сев кукурузы-2

На эту культуру в Брестской области делают особую ставку. Ее засевают более 10 тысяч гектаров за сутки. В хозяйстве «Доропеевичи» Малоритского района завершают сев кукурузы. Работы осталось ровно на один день. Земли здесь – мелиорированные: поля небольшие – в среднем по 5 гектаров. Их обрабатывают компактной техникой. В хозяйстве преобладают легкие песчаные почвы.

Более 10 тыс. га засевают за сутки! В Брестской области расширили посевные площади под кукурузу

В хозяйстве «Доропеевичи» Малоритского района завершают сев кукурузы-4

Ирина Желенговская, заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Малоритского райисполкома:
Погодные условия не самые благоприятные для сева культур. Погода была у нас очень капризная, но планируется все засеять до 15 мая, выполнить все в срок. Притом вся техника необходимая и семена все в наличии есть.

В хозяйстве «Доропеевичи» Малоритского района завершают сев кукурузы-6

Нынешний апрель – это и возвратные ночные заморозки, и засуха с ураганным ветром и пыльными бурями. Антикризисные меры от агрономов – двойной контроль за подготовкой почвы и качеством заделки семян. В Брестской области аграрии вышли на темп сева кукурузы – более 10 тысяч гектаров. Всего же в регионе планируют засеять этой культурой 255 тысяч гектаров.

# Посевная кампания

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