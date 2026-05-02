Пока вся страна наслаждается длинными выходными, для аграриев календарь замер на отметке «горячая пора». Им не до праздников – погода дает зеленый свет для наращивания темпов весенних полевых работ. Почва прогревается и теряет влагу, поэтому главное не упустить момент, чтобы урожай был достойный. Сейчас оптимальные условия для сева кукурузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На эту культуру в Брестской области делают особую ставку. Ее засевают более 10 тысяч гектаров за сутки. В хозяйстве «Доропеевичи» Малоритского района завершают сев кукурузы. Работы осталось ровно на один день. Земли здесь – мелиорированные: поля небольшие – в среднем по 5 гектаров. Их обрабатывают компактной техникой. В хозяйстве преобладают легкие песчаные почвы. Более 10 тыс. га засевают за сутки! В Брестской области расширили посевные площади под кукурузу

Ирина Желенговская, заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Малоритского райисполкома:

Погодные условия не самые благоприятные для сева культур. Погода была у нас очень капризная, но планируется все засеять до 15 мая, выполнить все в срок. Притом вся техника необходимая и семена все в наличии есть.