Лукашенко знакомится с достижениями отечественного тракторостроения

Ход весенних полевых под личным контролем главы государства. В центре внимания – техническая оснащенность. Тренд в АПК – энергонасыщенная техника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенту сегодня, 1 мая, продемонстрируют в деле самый мощный в СНГ трактор классической компоновки – 500-сильный BELARUS-5425 и навесное оборудование к нему отечественного производства. В эти минуты глава государства работает в полях агрокомбината «Дзержинский» в Минской области.