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Лукашенко знакомится с достижениями отечественного тракторостроения

01 мая 2026 07:33
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Ход весенних полевых под личным контролем главы государства. В центре внимания – техническая оснащенность. Тренд в АПК – энергонасыщенная техника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко знакомится с достижениями отечественного тракторостроения-2

Президенту сегодня, 1 мая, продемонстрируют в деле самый мощный в СНГ трактор классической компоновки – 500-сильный BELARUS-5425 и навесное оборудование к нему отечественного производства. В эти минуты глава государства работает в полях агрокомбината «Дзержинский» в Минской области. 

Подробности – в наших следующих выпусках.

# Александр Лукашенко

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